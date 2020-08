Cómo combinar tenis Nike mujer en distintos estilos

Redacción

México.- En este año en el que pasamos más tiempo en el hogar, la ropa deportiva se volvió el look favorito de muchas personas. Frente a esta nueva realidad, las marcas tuvieron que reinventarse y adaptar sus prendas enfocándose no solo en el estilo, sino también en la comodidad. Los tenis Nike mujer son un ejemplo de que se puede combinar estilo, elegancia y funcionalidad. Son ideales tanto para estar en el hogar, como para hacer gimnasia y armar looks urbanos.

Luego de tantos meses de confinamiento, muchas personas deben retomar su rutina y volver a los tacos puede ser incómodo. Frente a esta nueva realidad, los sneakers pisan fuerte: la diversidad de estilos y colores permite que se adecúen a cualquier look e incluso puedan sustituir a otros clásicos como los stilettos y flats. Por eso, en esta oportunidad compartimos algunos consejos para combinar tenis Nike mujer en distintos looks, manteniendo la comodidad y la elegancia.

Sneakers blancos

Los tenis de este color son un básico en cualquier armario. Pueden reemplazar muy bien a cualquier otro tipo de calzado, incluso a los más elegantes. La clave es animarse a jugar y combinarlos con prendas más formales, como los vestidos, faldas midi o trajes sastre.

Los tenis de este color permiten completar looks más casuales, con jeans o prendas deportivas, como así también dan la posibilidad de descontracturar looks elegantes y encontrar el equilibrio perfecto para ir a trabajar cómodas, sin perder el estilo.

La firma Nike ofrece diversas líneas que se adaptan muy bien a la actividad de la persona que las lleva. De acuerdo a su diseño, se pueden utilizar en el gimnasio, para practicar distintos deportes y de forma casual. Incluso algunas tienen plataforma y detalles de estilo en sus cordones y terminaciones.

Tenis Nike mujer en color negro

Otro color que nunca pasa de moda y se adapta a cualquier tendencia es el negro. Los looks total black son ideales para toda ocasión y cualquier época del año. Además, son un aliado perfecto para cuando no hay ganas de pensar demasiado en qué ponerse. En este tipo de conjunto, los accesorios hacen lo suyo y proporcionan el balance adecuado.

En los looks monocromáticos, los tenis pueden continuar la línea y ser del mismo color que el resto de las prendas o marcar la diferencia y ser bien coloridos, convirtiéndose en el elemento llamativo del atuendo.

Tenis + traje

Esta es una tendencia a la que cada vez más personas se animan. Es la mezcla perfecta entre casual y elegante, funcional y formal. Los trajes con tenis son ideales tanto para ir a trabajar como en ocasiones más informales. Por lo general, las prendas sastre combinan más con sneakers de un solo color, especialmente blancos y de suela plana.

Tenis en looks casuales

Una ventaja de los tenis es que van bien en cualquier look y temporada. Se pueden usar con vestidos, jeans y faldas. Estos looks son ideales para hacer compras, trámites y salidas en las que se necesita comodidad y practicidad. Sin duda son la opción más cómoda y lo mejor: no pasan de moda.

A diferencia de otros conjuntos, en este caso se puede jugar un poco más con los distintos estilos de sneakers y no solo con la línea sportswear. El calzado que se utiliza generalmente en el gimnasio o para salir a correr, también queda muy bien con los looks del día a día.

Deportivo

Este es el estilo en el que mejor van los tenis. Fueron creados especialmente para hacer deporte. En este caso, es aconsejable prestar atención no tanto en el diseño y el color, sino en los materiales de los que están hechos y la funcionalidad, ya que las distintas firmas elaboran sneakers específicamente para cada actividad deportiva. La tecnología con la que son construidos, la amortiguación y el material del que están hechos son algunos de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de comprar tenis deportivos.