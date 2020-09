¡Como animal! Muerde a vigilante de seguridad y le arranca un pedazo de pierna

Redacción

Argentina.- Por medio de las redes sociales una mujer en redes sociales aseguró que la justicia de ese país le dio los restos de su abuelo, Luis Sosa, en nada más y nada menos que en una caja de mayonesa.

Ese hombre había desaparecido a principios del 2019 en la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Roca, por lo que, a casi un año de no encontrarlo su nieta, Verónica Sosa, dijo: “¿Se puede ser más basura? un año y ocho meses esperándote y buscándote, y te entregan ¡como si no fueras nada! ¡Así, en una caja de mayonesa!”.

Ella aseguró que desde un inicio las autoridades no hicieron las cosas bien, porque, dijo, primeramente hallaron unos restos, en la basura, que aseguraban pertenecían a una mujer de 40 años; aunque más tarde se corrigieron diciendo que eran verdaderamente del abuelo.

Esto le hizo sospechar a Verónica que el cráneo encontrado fue plantado en la escena: “¡Que se enteren todos sobre la clase de mierda que tenemos en el poder judicial. Somos solo un número para ellos y los que no nos callamos somos molestia!”.

Por ello pide que se resuelva el caso pues aún hay muchas rondando sobre todo, además, aseguraron a medios locales que los restos no pueden ser enterrados porque todavía no hay certificado de defunción:”¡A Luis Sosa lo hicieron desaparecer! Luis Sosa no se dejó morir en un basural. Luis Sosa no es un pedazo de cráneo. A Luis Sosa le pasó algo”, ella concluyó con esas palabras.

