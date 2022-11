En la 13° reunión del Comité Técnico no hubo representación de autoridades de Moroleón, Uriangato y Santiago Maravatio

Yuriria.- “Siempre que venimos a las reuniones (del Comité Técnico Área Natural Protegida Laguna de Yuriria y su área de influencia) siempre se trata lo mismo. El mismo tema: el lirio en la laguna, las plantas tratadoras que no funcionan, que la agricultura contamina. Pero para el siguiente año, nosotros volvemos y ya no hay nadie de los que están aquí, y quienes llegan siguen con lo mismo. No hay una solución a la problemática de la laguna”.

Así se lo expresó el representante de los lancheros de la laguna de Yuriria, Gaudencio Soto, a Karina Padilla Ávila, subsecretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, al término de la decimotercera reunión del Comité Técnico. El evento inició con media hora de retraso porque no había el quórum necesario, a pesar de la campaña “Yo Soy Puntual” promovida por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

De hecho, solo 6 de 10 integrantes estuvieron presentes. No hubo representación de autoridades de Moroleón, Uriangato y Santiago Maravatio. Tampoco asistieron invitados especiales, representantes de instituciones académicas como la Universidad de Guanajuato, Universidad Politécnica de Guanajuato ni de centros de investigación, organizaciones civiles, sector empresarial, ni personas vinculadas al ANP.

Comité Técnico de la Laguna de Yuriria. Foto: Luis Telles

Alcaldesa de Yuriria también se ausenta

En la decimosegunda reunión del comité, la alcaldesa de Yuriria, Ma. de los Ángeles López Bedolla, pidió mayor compromiso de sus homólogos de Moroleón, Uriangato, Salvatierra, Santiago Maravatio y Valle de Santiago, así como de los titulares de las dependencias estatales SMAOT, PAOT, SDAyR y las federales CONAGUA y SEDER. Pero en esta treceava edición, ella tampoco se hizo presente.

La reunión la presidió el director de Desarrollo Urbano y Ecología, Everardo Samano. Él abandonó durante más de una hora el recinto y dejó a su auxiliar de ecología, quién a pesar de traer el libreto de la orden del día, no sabía de las intervenciones que se tenían que llevar a cabo.

Exponen lo mismo que en la reunión anterior

El director de Ecología, José Salmeron, expuso las actividades que se realizaron. Pero se trató de prácticamente las mismas anunciadas en la decimosegunda reunión realizada apenas el 26 de octubre. De igual manera paso con los representantes de Valle de Santiago y Salvatierra, aunque estos ni siquiera hicieron una proyección.

El representante de Salvatierra expuso que no entendía por qué no clausuran el tiradero de basura, que no tienen ya espacio en el panteón, que el reglamento ambiental está obsoleto, que la planta tratadora apenas trabaja al 80% de su capacidad, que tienen empresas que descargan al drenaje pero lo hacen porque no hay una reglamentación, que tienen que cambiar el rastro que no cuenta con planta tratadora y descargan al río Lerma.

Por su parte, el delegado la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) informó que capacitaron en atención de incendios forestales. También subrayó que la laguna de Yuriria es el único embalse de agua que sufre incendios en su interior.

El enviado de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), Roberto Chávez, dijo que la estrategia que siguen es la mejora de las prácticas agrícolas e impulsar la economía de las unidades de producción pesquera. De hecho, adelantó que se sembrarán 243 mil crías de peces bagre, tilapia y carpa.

Piden apoyos y medición de la Laguna

Aquí el representante de agricultores de la Cienega Prieta, una de las áreas de cultivo más importantes de Yuriria y la región, cuestionó el por qué, si desde que se conformó el comité técnico se los han dicho, no les han apoyado para mejorar sus cultivos con temas como parcelas demostrativas de riego por goteo. A esto le respondieron que se acercará para conocer los requisitos para resultar beneficiados.

Jorge López, representante de la CONAGUA, dijo que llevan un proceso administrativo en contra de una empresa textilera de Uriangato.

Roberto Chávez aprovechó para señalar que tienen años solicitando a CONAGUA que realice un estudio de batimetría en la laguna. Y es que es fecha que se desconoce cuánto mide, cuánta agua le cabe, porque hay cultivos y comunidades dentro del vaso de la laguna.

Laguna de Yuriria. Foto: Archivo

Al finalizar la reunión, Karina Padilla dijo que es necesario acelerar los esfuerzos de todos involucrados en pro del saneamiento de la laguna.

“Lo que necesitamos es trabajar y hacerlo de manera coordinada. Aquí tenemos que aportar todos los actores que estamos trabajando, aquí en el comité técnico, cada uno en la parte que le corresponde y cada quién tiene su responsabilidad”, afirmó.

“Todos tenemos que aportar”

En cuanto a los representantes de los municipios e invitados especiales que no asistieron, dijo que se les invitará a que participen. Esto porque es una problemática que corresponde a todos, “por eso todos tenemos que aportar”.

“Lo importante es que se presenten compromisos muy objetivos, muy claros, muy concretos, para que se puedan tener resultados, en eso estamos trabajando”, concluyó.

