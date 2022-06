Durante la última sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana de Guanajuato se propuso que se trabaje en los proyectos

Miguel Juárez

Guanajuato.- El Comité de Participación Ciudadana de Guanajuato (CPC) buscará que los actores líderes en el combate a la corrupción local se comprometan a promover verdaderamente la Política Estatal Anticorrupción ( PEA ). Esto alineando actividades y recursos específicos.

“Actualmente no tenemos ninguna actividad relacionada con la Política Estatal Anticorrupción que esté presupuestada”, señaló Ramírez Zamarripa, integrante del CPC.

Durante la última sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana de Guanajuato, integrantes discutieron la viabilidad de proponer a los integrantes del Comité Coordinador realicen en el mes de julio sus respectivos programas de trabajo; correspondientes al ejercicio fiscal 2023, alineados a la PEA.

En este momento no solo no hay evidencia de recursos o actividades específicas relacionadas a la PEA, sino que no hay información de ella en sus portales. Tampoco se ha logrado hacer la coordinación que precisamente señala la ley del sistema anticorrupción, según comentó Alejandro Zamarripa.

Deben proponer programas y acciones

La propuesta presentada, explicó, busca que en el mes de julio los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción realicen la planeación de sus programas de trabajo correspondientes al ejercicio fiscal 2023 con acciones y programas alineados a la PEA en sus respectivos presupuestos.

“Estamos en una posición inmejorable para poder hacer que los integrantes del Comité Coordinador ya adopten las acciones de la PEA. Pero a nivel presupuesto. […] en las observaciones que hacíamos al programa de trabajo 2022, la mayoría son acciones que le competen únicamente a la SESEA. Entonces no hemos llegado todavía a hacer esta coordinación que precisamente nos propone la nueva ley o este nuevo sistema anticorrupción” indicó.

Cabe recordar que Guanajuato fue la entidad mejor calificada por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento en su modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR).

Ante ello, Alejandro Zamarripa señaló que sería importante que las acciones del Comité Coordinador puedan abonar a la política.

Urge apurar acciones

Aunque las observaciones al programa de trabajo del Comité Coordinador se tienen previstas para enero, para entonces ya estarían aprobados los presupuestos. Por tanto, la PEA solo serviría para justificar algunas acciones, siendo lo ideal que los presupuestos estuvieran alineados desde antes.

“Esto no implica solicitar más recursos para satisfacer la PEA. Solo se trata de alinear acciones y maximizar los resultados. Es importante empezar a sentar las bases para que se puedan ver resultados. Entonces la idea, la invitación es para que se haga un punto de acuerdo, donde se inicie esta planeación. Para que las acciones de la PEA se vean reflejadas. Son acciones que no son tan sencillas, que hay que romper muchas inercias. Si nos tardamos más en remover estás estructuras vamos a tener todavía complejidades. Propiamente no hemos hecho propuestas. No se han visto muchos resultados. Entonces creo que ahorita tenemos una oportunidad para empezar a generar coordinación en ese aspecto” detalló Alejandro.

Consideran que excede facultades

Aunque la mayoría de los integrantes consideraron que esta propuesta excedía las facultades del comité y, además correspondía a una labor exclusiva del Secretario Técnico, tanto Ramírez Zamarripa como el presidente del Comité, Julio Cesar Rodríguez Fonseca, dejaron claro que, por un lado, si el comité puede emitir observaciones al programa de trabajo y segundo, que todo lo relacionado a la PEA, le corresponde por naturaleza al Comité.

“Pudiera ser que estamos arrojándonos atribuciones que no nos corresponden. Eso por un lado nada más para aclararlo y para que así se registre en la mesa. Lo que estamos hablando de actividades que no son competencia del CPC sino de las autoridades que integran el sistema. La otra pues la petición de trabajar con los hechos y con la información que tenemos aquí. De repente críticas públicas o privadas pueden tener más o menos la verdad, pero no sabemos ni la fuente ni tal, para saber de dónde viene la crítica para ver si está fundamentada”, dijo Giovanni Apendinni.

“Yo revise el presupuesto y no está alineado a la PEA”, contestó Zamarripa.

Por su parte, Rodríguez Fonseca, presidente del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana de Guanajuato del SEA señaló:

“Lo que corresponde a la PEA, nos corresponde al Comité de Participación Ciudadana de antemano. Todo lo que refiere a la PEA implica al comité por naturaleza”.

Sin embargo, para efectos de no equivocarse concluyeron que lo más conveniente sería generar primeramente una mesa de trabajo con el Secretario Técnico de la SESEA.

“Si perdemos la oportunidad de presupuestar lo que estamos haciendo, vamos a perder otro año” dijo Zamarripa. Destacó que hay una serie de consideraciones que detendrán en los próximos años las acciones, entre ellas un año electoral y los cambios de administraciones.