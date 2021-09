Gilberto Navarro

Guanajuato.- La presidenta del Comité Municipal Ciudadano de la capital, Juana Alicia Jasso denunció que, pese a haber ingresado en tiempo y forma una reforma a la ley orgánica municipal en materia del proceso de designación de contralor, el Congreso del Estado la rechazó.

Esta iniciativa contemplaba reformas en torno a la figura del suplente del Contralor y la designación de su equipo de trabajo, así como recursos para el comité y supuestos en los que no se cumpla la designación.

Alicia Jasso detalló que el Comité Municipal Ciudadano fue el primero en el estado en elegir una tercia de donde el Ayuntamiento de la capital designó al titular del órgano de control interno del municipio.

Este proceso, señaló les sirvió para conocer áreas de oportunidad en la ley para mejorar el proceso, por lo que armaron y enviaron una iniciativa al Congreso del Estado.

“Entregamos nuestra propuesta el 20 de agosto al Congreso del Estado, consultábamos si estábamos en tiempo, nos dijeron que sí, la hicimos llegar a la cuenta de correo del Secretario General, del Secretario Técnico y de un auxiliar con el que tenemos contacto”.

Explicó que dicha iniciativa contenía tanto modificaciones a la Ley Orgánica Municipal, como observaciones a la misma, en el sentido de que debería de proceder en municipios donde no se lograra conformar el comité municipal ciudadano que exige la norma, así como modificar el término “consulta ciudadana” por “convocatoria” para integrar el CMC, que se respete el servicio civil de carrera y los derechos laborales de quienes sean contratados como equipo de trabajo del contralor.

Además, se sugería la creación de una partida presupuestal para los gastos del comité ya que dependen de la Secretaría del Ayuntamiento para sufragar gastos de operación, ya que sus miembros no reciben sueldos.

“Sugerimos la creación de una partida para de tal manera, tener la independencia y no estar sujetos a la voluntad política, en Guanajuato no es el caso, pero Guanajuato no es el corredor industrial, el estado tiene municipios pequeños, donde difícilmente encontrarán a cinco ciudadanos que deseen participar, nosotros cuestionamos, que pasará en aquellos municipios donde no se cumpla, que pasará si la terna no pasa”.

En este sentido, afirmó que la respuesta del Poder Legislativo fue que la respuesta por escrito señalaba que por cuestiones administrativas no se le podía dar trámite y se dictaminó en sentido negativo en la Comisión de Asuntos Municipales.

“Pasados bastantes días nos encontramos con una respuesta de que nuestra propuesta había ingresado el 20 de agosto y había sido aprobado el dictamen el día 23 y que no había sido posible incluir nuestras observaciones, esto nos causa desconcierto, un vacío porque estamos trabajando, aportando como ciudadanos y esta es la respuesta que obtuvimos del Congreso del Estado”.

Lamentó que a pesar que mucho se ha hablado sobre la participación ciudadana y el gobierno abierto, no se les haya tomado en cuenta y anunció que buscarán que la Legislatura entrante los tome en cuenta.

LC