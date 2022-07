UNOS GENIOS. Vaya un reconocimiento para la Comisión del Migrante del Congreso del Estado por el valiente pronunciamiento realizado ayer. Encontrar diputados que sesionen fuera del período ordinario ya es un logro y con acuerdos como el de ayer, rompen cualquier paradigma

TEXTUAL. La comisión que menos sesiona en el legislativo local acordó solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de México en San Antonio, y a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional de les informen las acciones realizadas en apoyo a las familias de los migrantes guanajuatenses que perdieron la vida en San Antonio, Texas; así como los avances en las gestiones en la repatriación de los cuerpos.

QUÉ MÁS DA. No importa que el gobierno del estado y el federal hayan anunciado previamente que habían iniciado con esas gestiones.

LOS LÍMITES. La morenista Hades Aguilar, 3 panistas y una diputada del Verde se solidarizaron con las familias afectadas. Es lo menos que pueden hacer. Solicitar un informe a dependencias estatales y federales que por lo delicado del tema y la urgencia de las acciones, lo hacen a diario y en varios momentos, resulta ocioso.

UNO MÁS. Pero nuestros diputados quieren generar la impresión de que no son omisos ni indiferentes a esa realidad. La deuda con quienes se van a buscar mejores oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen es enorme y es ahí en donde diputados pero sobre todo gobernantes, pueden incidir. Casi siempre los exhortos salen sobrando y esta no es la excepción.

PRI LEÓN: UN VENDAVAL SIN RUMBO.

Y SIN EMBARGO, SE MUEVEN. Los priistas leoneses ya no habían dado “nota” en los últimos meses hasta ayer que anunciaron su enésimo cambio de sede en esta ciudad.

PURAS CENIZAS. Después de que sus oficinas en el antiguo mercado Comonfort se incendiaron hace más de una década y no pudieron acreditar la propiedad legítima del inmueble debido a los usos y costumbres de las épocas doradas del priismo, los tricolores han deambulado de aquí para allá.

FRACASO. Luis Gerardo Gutiérrez Chico quiso organizar una rifa para recaudar fondos para la nueva sede del PRI allá por la colonia Buenos Aires y solo encontró el riesgo de endeudarse él en lo personal porque el sorteo no tuvo la respuesta esperada. Afortunadamente para él, no se vendió el número premiado.

NI EN CUENTA. Luego el regreso a Palacio Municipal en 2012 que no pudo traer consigo la posibilidad de una nueva casa. Los priistas rentaron un local sobre López Mateos que ocuparon hasta hace unos días cuando se mudaron a la calle Guillermo Prieto donde ocuparán la sede de CNC ahí cerca de San Juan de Dios.

DE MILAGRO. Eso más bien parece una necesidad que una decisión. Los priistas ya no pueden sostener ni su propio edificio en renta y ahora tendrán que vivir como inquilinos de uno de sus sectores y organizaciones.

LA DEL ESTRIBO….

Me aclaran en el Congreso que la empresa Human Factor que hará la encuesta de clima laboral en el Legislativo no es del expresidente de Coparmex León, Alberto Ruenes como comenté hace un par de días. Es una homónima de otra firma que también es de León y que trabaja el mismo giro pero con otros dueños.

DE MÁRQUEZ A DIEGO: EL CAMBIO DE PRIORIDADES…

En 2015, tras las elecciones intermedias, el entonces gobernador Miguel Márquez mostraba las preocupaciones del momento en su discurso de bienvenida a los alcaldes que un domingo antes habían ganado la elección.

“No se les ocurra que lo primero que hacen entrando es comprarse una Suburban (risas), eso es a mí de las cosas que me caen más mal, que lo primero que compran es la Suburban, ¿y cuál? La mejorcita y si es de piel (los asientos), mejor. La verdad no llegamos a un cargo a la comodidad, llegamos a un cargo al servicio”, decía en el arranque del Taller de Autoridades Electas y Funcionarios Municipales 2015-2018.

Cuatro años después, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez hablaba también de austeridad y de reducir el aparato burocrático en los Municipios.

“Todos los municipios dan becas que ya dan el estado y la federación. ¿Para qué quieren una dirección de Educación y de Salud, si no tienen centros de salud, no tienen escuelas ni construyen aulas? Ahí pueden reorientar el gasto y meter más a la Policía, porque la clave es pagarles bien y capacitarlos”.

Era el gobernador lanzando una advertencia particularmente a los gobiernos panistas que han hecho de la burocracia municipal un monstruo que se alimenta a sí mismo y que, ahora quiere aniquilar. Algo que se veía y se ve, sino imposible por lo menos muy difícil.

Y hoy, tres años después, el gobernador ya no hace un llamado a la austeridad sino que anuncia el tercer endeudamiento de su administración que acumulará créditos por 13 mil millones de pesos con implicaciones irrefutables para quien llegue a gobernar en el siguiente sexenio.

Ya no se habla de quitar dependencias ni de otras medidas para eficientar el gasto. La Federación no va a soltar dinero para obras de infraestructura y Diego Sinhue rompió su compromiso de que el que se aplica ahora, sea el último crédito del sexenio.

Habrá que conocer las razones del cambio de opinión de Rodríguez Vallejo. Ayer le decía que uno de los argumentos podría ser el electorero aunque parece muy simplón.

Lo cierto es que este puede generar una polémica más amplia y justificada porque de entrada va a condicionar la planeación del siguiente gobernador o gobernadora y quien quiera que sea, no querrá encontrarse con el margen de maniobra reducido.

Las otras alternativas tienen que ver con la reducción del gasto corriente y con la creación de nuevos impuestos. Lo primero implica dañar a la burocracia partidista y lo segundo en año previo a las elecciones, se ve francamente imposible.

LA RUTA DE LA DEUDA: ABLANDANDO A LOS MUNICIPIOS

No es descabellada la hipótesis en el sentido de que la forma en la que perfiló el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de la probable solicitud de deuda al Congreso del Estado sirvió para ablandar municipios y hasta convencer y dividir a los morenistas. Tampoco tiene mucha ciencia.

Hace algunas semanas, el mandatario estatal instó a los Ayuntamientos a ejercer la capacidad de endeudamiento que tenían para enfrentar las necesidades de infraestructura y desarrollo social que tienen sus Municipios en lo que resta del trienio.

De manera paralela, la gira que proyectó el presidente de la comisión de Hacienda, el panista Víctor Zanella, por los 46 Municipios para sondear el momento que tienen las finanzas en cada uno de ellos y la posibilidad que tienen de allegarse de recursos.

Podríamos hablar de que hay elementos para pensar en una suerte de acción concertada entre el Ejecutivo y el legislativo para generar un ambiente propicio y una ola favorable entre los alcaldes del estado a favor de la solicitud de créditos como el único camino que queda en el actual contexto para hacer lucir las respectivas administraciones.

Y si no hubo acción concertada, vistos por separado, las 2 acciones abonan a favor de la apuesta sorpresiva para la opinión pública del titular del poder ejecutivo, no así para el sistema PAN que por supuesto sigue a pie juntillas, los dictados del inquilino de Palacio Estatal.

Y ya vimos que la ola alcanzó a 6 Ayuntamientos con diversa extracción partidista y que incluye como joya de la corona a Silao, gobernado por Morena cuyo alcalde Carlos García, sin rubor solicitó el endeudamiento.

Para fortuna de Diego Sinhue, la votación en el pleno redujo a solo 2 diputadas (la propia Alma Alcaraz y Edith Moreno) la oposición absoluta a los endeudamientos. Porque de los 6 diputados morenistas restantes, todos dividieron sus votos, unos a favor y otros en contra.

Todo esto, genera un entorno muy favorable para que justo ahora, el mandatario estatal lance su apuesta por un “muy probable endeudamiento”.

No es lo mismo que de la nada, el gobernador saque una propuesta, susceptible de ser torpedeada por varios frentes a que se arrope de opiniones favorables y hasta solicitudes y votos a favor de Morena.

Habrá más municipios que hagan solicitud de endeudamiento en las próximas semanas y es factible que haya más de oposición.

La pregunta que hay qué hacer a Rodríguez Vallejo es qué se siente convertirse en el ejecutivo estatal que dejará con más carga crediticia al estado y con poco margen de maniobra a su sucesor o sucesora.

No debe ser grato para nadie que aspire a gobernar esta entidad saber que solo se va a llegar a pagar deudas y administrar las limitaciones.

