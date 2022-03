Comisión de Seguridad y Transporte

1.– Competencia y protección a los usuarios

Los representantes de plataformas como Uber. Didi y otras; propietarios, conductores de servicio de transporte privado y los usuarios tendrán la oportunidad, esta semana, de fijar sus experiencias y posturas en torno a esta forma de traslado y sobre lo que plantean las reformas propuestas por el Gobierno del Estado a la legislación de movilidad que regula el servicio de transporte privado mediante plataformas tecnológicas, en dos mesas que ha preparado el presidente de la Comisión de Seguridad y Transporte del Congreso del Estado, Martín López Camacho. Ya escucharon a los concesionarios de taxis tradicionales. El tema debe pasar a evaluación final y votarse.

Es necesario recordar que esta reforma deviene del cumplimiento de mandatos judiciales que ordenan libre competencia en el sector, algo que no asimilan los viejos concesionarios de taxis. Los tiempos y las normas cambiaron y es hora de ajustar. El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha actuado con presteza en cumplir lo ordenado judicialmente. Por eso, ha señalado que ya es hora de que se dictaminen las reformas.

El diputado panista, Martín López Camacho, tiene la onza para cambiarla. Hasta ahora la mayoría de los usuarios en el estado de Guanajuato prefieren la calidad proporcionada en los autos de las plataformas y hasta en los costos. Aunque, en este punto bien podría hacerse un ajuste para evitarse abusos, como ya ha sucedido en la Ciudad de México, cuando en horarios de alta demanda, se disparan al cielo los precios. Prevenir es no lamentar. Eso le ganaría puntos ante el respetable. Se anuncia en los pasillos de Las Enredaderas que la reforma podría estarse votando en Pleno la próxima semana.

2.- Renovación en SIMAPAG

Es casi un hecho que, a más tardar, este jueves el Ayuntamiento cuevanense esté lanzando su convocatoria para la elección de nuevos consejeros en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG). Los consejeros que dejarán sus sillas en la paramunicipal son: Jorge Villegas Medina; Luis David Eugenio Noe Gamba Vázquez; Agustín Ruiz Lanuza; Benjamín Segundo Ramírez y Gemma Lourdes Trejo Gavia.

Además, anótelo, Juan Sebastián Ávila Victoria, está llamado a concluir su periodo de consejero, a menos que el diablo meta la cola, pero, además, todo apunta a que ya no seguirá más como presidente de SIMAPAG. Con esto, se refrescará la paramunicipal y su conducción dejará atrás los resabios de la era de Edgar Castro. Juan Sebastián, podrá tener tranquilidad para disfrutar el Rally de las Naciones.

Así que los interesados en formar parte del consejo directivo del organismo operador del agua de Guanajuato Capital, deben alistar su documental para inscribirse en cuanto se emita la convocatoria. Ya suena un nombre con sentido de futuro en el cambio: Armando López Ramírez, exalcalde interino en 2021.

3.- Por necesidad

El gobierno municipal y empresarios salamantinos podrían aprovechar las condiciones impuestas por las crisis sanitaria, económica y política, para empezar una nueva relación, fusionando intereses en beneficio de la población. Se requiere la feria que le da identidad a los salmantinos, fraguada por una autoridad con visión de desarrollo y de futuro, junto a los productores de riqueza, recreando una fiesta que cohesione.

No está mal la idea del alcalde morenista, César Prieto Gallardo, de que los empresarios sean quienes den un paso al frente para la feria, pero no puede salirse por peteneras aduciendo que la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo en que no se realice, sólo por qué quiere usar los recursos en apoyos sociales. Hay consenso, se necesita reactivar la economía, el quid: las ferias. Silao, en julio a pesar de las lluvias, no dejarán de acudir a su fiesta. En León, amén de la feria de enero, van por la segunda de verano; también está el MoroFest en el jardín principal de Moroleón. Todos por la economía.

El asunto que el alcalde Prieto Gallardo está “fildeando” muy bien es el relacionado con el rastro municipal salmantino, a fin de transformarlo en saludable rastro TIF, requerido en la región, sería el golpe de audacia para competir; el problema del productor municipal, la venta.

De la Valija. Se le acabó

El próximo lunes concluirá el segundo episodio del llamado comisario de la desaparecida Policía Federal, Miguel Ángel Simental, como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato; en el primer suceso fue titular de Seguridad Ciudadana en Celaya. Y, de acuerdo con la confianza que el Gobierno del Estado le tiene al personal consolidado durante el calderonismo y despedido por la 4T, Simental Rodríguez podría emerger en otra posición por ese acuerdo.

Ante la persistencia de rumores, de acuerdo con la alcaldesa, Lorena Alfaro García, ayer temprano se reunió con Simental a fin de conocer su pretensión y le aceptó su renuncia con efectos para el 4 de abril, cuando termine la Feria de las Fresas 2022 y el Congreso Internacional de Medicina Táctica. Su renuncia, dijo Alfaro García, fue por “convenir a sus intereses”, lo releva como encargado de despacho, Víctor Armas Zagoya. Simental cierra esta etapa luego de intentar administrar los recursos de seguridad.

Alejandro Gertz Manero

Cuando asumió la titularidad de la Fiscalía General de la República, de forma paralela, se reactivó un proceso judicial contra familiares políticos contra quienes tenía querellas por “cuidados no dados” a su hermano que murió en 2015. Se especuló que hizo uso de su poder para influir en las autoridades de procuración y administración de justicia de la Ciudad de México, donde gobierna Morena al igual que a la Federación, y ante el propio Poder Judicial Federal. Hace unos días, unas grabaciones subidas a redes sociales hicieron evidente lo que se sospechaba, de paso, se mostró el uso de recursos públicos en ello.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, puede que tenga credibilidad o le sostenga su amistad con el titular del Ejecutivo federal, pero es innegable que ha perdido la confianza de muchos mexicanos, por este caso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparó a dos mujeres a quienes persiguió y sobre las que se montaron delitos inexistentes que dejaron pasar las diversas autoridades judiciales. Lo hizo con una votación de 11-0, para una decisión histórica por todos los antecedentes del caso.

Es prematuro para saber qué sucederá con el fiscal Gertz Manero, en un país donde el Estado de Derecho sea el marco de acción del poder lo normal es su separación del cargo. En el México de la 4T es otra historia, como diría la Nana Goya. Sin embargo, el caso desnuda cómo es que en muchas fiscalías el aparato de procuración no está al servicio de la justicia, sino de intereses de quien detenta el poder. Inocentes son castigados. De ahí la importancia de que las leyes y las instituciones estén por encima de los hombres. Hay que decirlo.