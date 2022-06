La Comisión de Justicia aprobó la realización de un foro en el que se recojan las opiniones de los operadores locales del sistema

Guanajuato.- Ante la urgencia de que el Congreso de la Unión emita un Código Nacional de Procedimientos Civiles, la Comisión de Justicia aprobó presentar un punto de acuerdo con el que se busca exhortar a los legisladores federal expidan la legislación única en materia procesal civil y familiar.

Para ello, la Comisión de Justicia aprobó la realización de un foro en el que se recojan las opiniones de los operadores locales del sistema, así como de cámaras, colegios, de la academia y organizaciones de la sociedad civil.

El foro denominado ‘Los retos de la legislación única en materia de procedimientos civil y familiar; una mirada desde lo local’ se desarrollará el 12 y 13 de julio.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá, mencionó que, en torno a la expedición de la norma federal, se debe tener en cuenta la realidad de los estados. En el caso de Guanajuato, cerca del 80% de los procedimientos judiciales que se ventilan en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) inciden en materia civil y familias.

Señaló que el foro tiene como objetivo generar una propuesta de temas relevantes que desde el Estado de Guanajuato se vislumbran en dicha materia, para que estas sean consideradas por las comisiones legislativas responsables de la dictaminación de la norma en las cámaras federales.