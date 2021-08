Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Luego de que el ayuntamiento capitalino presentó al Congreso local la solicitud de deuda por casi 70 millones de pesos para la construcción del nuevo Museo de las Momias, la secretaria de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Celeste Gómez Fragoso, dijo que se deberá escuchar a todas las voces involucradas en el tema.

No obstante, la diputada priista enfatizó que por el momento no se puede anticipar si podría concluir el estudio en lo que resta de la legislatura. No obstante, dijo que ya se tiene muy poco tiempo y reiteró que es un tema que requiere de un análisis profundo.

“Todo depende de revisar en qué condiciones viene, cómo y cualquier cosa que se diga en este momento es muy a priori, necesitamos que se analice y ya viendo el documento (…) ustedes se acuerdan las otras solicitudes que hubo de otros municipios fueron procesos en donde se escuchó a las diferentes voces, entonces si lleva tiempo porque hay que ver a todos los involucrados, a los interesados y hacer un análisis exhaustivo, sobre todo porque son temas que involucran en la cuestión de la económica de la ciudad”.

La solicitud de endeudamiento de 69 millones 993 mil pesos aprobada por el ayuntamiento capitalino fue presentada al Congreso del Estado durante la sesión de la Diputación Permanente llevada a cabo el miércoles pasado.

Celeste Gómez Fragoso mencionó que “ingresó la solicitud, fue turnada a la Comisión de Hacienda, esperaríamos a que nos convoquen y que sea radicada, necesita radicarse, fijarse metodología y en base a esas cosas, ver si lo alcanzaríamos a dictaminar en esta legislatura o ya será hasta la próxima”.