“Si tenemos visión de largo plazo, si estamos pensando no en nuestra administración sino en las que vienen porque a lo mejor ni nos toca, el que se va a beneficiar es el que viene y a lo mejor ustedes piensan, a lo mejor ya no me voy a reelegir. Estamos aquí para hacer cosas diferentes y se pueden hacer cosas diferentes. Pero tenemos que ser equilibrados y justos en los cobros” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Ahí como no queriendo la cosa y entre broma y broma, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo juega al futurismo después de dar consejos y uno que otro regaño en la reunión de funcionarios fiscales, se fue a inaugurar la Feria del Sombrero de San Francisco del Rincón que sirvió para una suerte de pasarela política de alcaldes y funcionarios estatales.

Al que le tocaron por tercera ocasión en dos semanas, otros cinco minutos de fama, fue al director de Fondos Guanajuato , Juan Antonio Guzmán Acosta, quien es originario de Purísima y que fue llamado por Rodríguez Vallejo que ya asume su papel de gran elector azul.

“Van a decir que lo ando candidateando, pero no, ven para acá porque voy a anunciar un tema porque ahorita, al que le sonrío ya andan diciendo que lo quiero de candidato”.

Ya lo había llamado en el evento de turismo de mitad de semana para hablar del programa de créditos de paneles solares.

Y también, tuvo su intervención en el evento de festejo de aniversario de Fondos en el que el mandatario le dijo que “se le escondiera” al secretario de Finanzas, Héctor Salgado, con los 2 mil millones que prestó el gobierno estatal y que en teoría debe regresar a Finanzas.

Un tema al que, por cierto, hay que seguirle la pista porque ese día, Diego Sinhue lo dijo demasiado en serio como para tomarlo a broma. Que Fondos Guanajuato pueda disponer de una cartera de 2 mil millones para seguir financiando créditos con tasas más altas a las de la pandemia, sería la gran novedad y subirle el nivel a una dependencia que se circunscribía a préstamos modestos.

Ya el futurismo correrá por cuenta de otro tipo de análisis, pero de que Fondos Guanajuato, no hay duda que recibe un relanzamiento y reforzamiento. Ya veremos si solo es el programa o también su titular.

Por cierto, en el mismo evento, otros aprovecharon para saludar de mano a los expositores y asistentes al evento como la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

La alcaldesa de Moroleón, Alma Sánchez Barragán bromeó con el edil capitalino, Alejandro Navarro a quien invitó a Movimiento Ciudadano. Futurismo y pasarelas en tierra donde se avecinan dedazos.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos quien se fue a una reunión de alcaldes panistas (la ANAC, agrupación que ella preside), desde el jueves por la mañana, se quedó en Yucatán no se amilanó ante los cuestionamientos de la regidora de Morena, Gabriela Echeverría, que le reclamó su ausencia presencial en la sesión de cabildo.Alejandra Gutiérrez Campos la invitó a familiarizarse con el uso de redes sociales como herramienta de trabajo. Un buen apunte de la alcaldesa, aunque ello no quita la falta de claridad y transparencia de su lance. ¿Qué le costaba avisar con claridad, la razón de su ausencia?

En fin, quedó claro que para ella sigue siendo prioritario estar más cerca de su líder nacional, Marko Cortés, que de sus colegas o del gobernador Diego Sinhue. Porque al día siguiente no estuvo en la reunión de funcionarios fiscales celebrada en León, ni tampoco en la pasarela involuntaria en que se convirtió la Feria del Sombrero. Si la candidatura a gobernador se resuelve en Guanajuato, sin el palomeo de Marko Cortés, pierde su tiempo allá.

CONTRALORES MUNICIPALES: LA REFORMA QUE LOS NEUTRALIZÓ COMO CONTRAPESO

Vaya. Por lo menos, de vez en cuando los panistas deciden llamarles a las cosas por su nombre.

Hace exactamente tres años, el diputado Armando Rangel, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso local, admitió que fue un fracaso la reforma aprobada a la ley orgánica municipal antes de 2015 que le quitó a las primeras minorías en los Ayuntamientos la facultad de proponer la terna para ocupar el cargo de Contralor y se lo otorgó al alcalde, previa consulta con la sociedad.

Muy criticada en su momento, en la práctica estaba mejor aquel método que permitía a la primera minoría del cabildo, proponer una terna y que el Ayuntamiento eligiera. Finalmente, había un filtro que pone el propio presidente o presidenta municipal para controlar quienes iban en esa terna.

Pero en esos tiempos, sí hubo contrapesos. Y algunos contralores chocaban con los alcaldes o alcaldesas, pero eso era preferible ver a los contralores en un papel fiscalizador, aunque fuese con perspectiva partidista pero que realmente ponían a sudar frío a funcionarios y alcalde.

Cederle el protagonismo absoluto al alcalde para que consulte a la sociedad de a mentiritas. Un fracaso más que previsible si de lo que se trataba es de garantizar un ente fiscalizador autónomo e imparcial. Era muy ingenuo pensar que con el candadito que se le puso a la reforma para que el alcalde propusiera la terna “previa consulta con la sociedad”, se iba a asegurar que desde el poder político no iban a meter mano para poner al que cada alcalde quisiera.

Lo que hemos visto en los últimos dos gobiernos municipales han sido una pléyade de Contralores carnales porque ningún alcalde iba a poner a la iglesia en manos de Lutero.

Actualmente, un alcalde o alcaldesa, independientemente de su filiación política, por supuesto que meten la mano para elegir al fiscalizador y ahí radica la gran diferencia de lo que ocurría antes cuando los alcaldes, a menos que pactaran una tregua o un arreglo debajo de la mesa con su Contralor o Contralora, tenían que apechugar con las investigaciones que se hicieran en la administración. Hoy, los Contralores ya saben a quién le deben el cargo y todo lo reportan a quien les palomeo. Y sí, en este caso, la ciudadanización es una falacia o en el mejor de los casos, un mito genial.

DIEGO Y LOS ALCALDES: RECOMENDACIONES, REGAÑO Y BLOF

El pasado viernes en León, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez habló por más de 40 minutos a los 46 alcaldes en un discurso que lo mismo incluyó recomendaciones, ideas de innovación y hasta uno que otro regaño.

Diego Sinhue habló tras la firma de un convenio con funcionarios fiscales; de la necesidad de eliminar inercias, de aplicar presupuesto base cero, de eliminar dependencias y programas, de mejorar recaudación de municipios, de perder miedo a los recortes; les pidió no ser populistas.

“La gente no quiere que ganen poquitito, solo los rencorosos piensan eso”, les dijo a las autoridades municipales ahí reunidas en obvia alusión al planteamiento largamente repetido por el presidente Andrés Manuel López Obrador de la austeridad republicana.

De hecho, el eje del discurso giró en torno a la nueva realidad presupuestal que se vive en México en el nuevo gobierno con la eliminación de la distribución de recursos a estados y municipios y concentrarlo todo desde el gobierno federal, esencialmente a través de programas sociales.

En el Foro donde hablaron tres alcaldes, el secretario de Finanzas Héctor Salgado y el presidente de la comisión de Hacienda del Congreso local. Se trazó la proyección de las obras que se hubieran hecho con los recursos que recibía Guanajuato hasta el sexenio anterior.

Salgado Banda trazó el top de los municipios cuya proporción de ingresos propios es de las más altas del total de gasto que ejercen lo cual hablaría bien de su estrategia de recaudación propia y la no dependencia de participaciones.

San Miguel de Allende, León, Celaya, Guanajuato, Irapuato, San José Iturbide, San Francisco del Rincón, Silao y Salamanca son los más altos con porcentajes de ingresos municipales que van de 35.9 a 20% y en los niveles más bajos todos los municipios del noreste

Y presumió que el gobierno estatal predica con el ejemplo, porque de 150 programas que había al principio del sexenio ahora solo quedan 50, aunque luego asumió el riesgo de ponerle mucha crema sus tacos con la frase aquella de que su gobierno va un paso adelante y hace negocios.

Mención aparte su cita del proyecto Guanajuato Leasing que un día antes había sido cuestionado por Morena en la tribuna del Congreso. Y ojo con eso porque no se trata solo de Morena, sino de personajes que están lejos de ser críticos del gobierno y que hablan de que este proyecto que se empuja desde el ISSEG que encabeza Ricardo de la Peña, no está diseñado por expertos y se hicieron cuentas alegres respecto a la participación de inversionistas privados.

Un poco la crisis económica provocada por la pandemia y otro tanto la prudencia de los financieros del ISSEG hicieron que, por ejemplo, se detuviera o pospusiera al menos la posibilidad de renta de maquinaria para empresas.

Digamos que así como Diego Sinhue en varios momentos sonó regañón cuando habló de las inercias que tenían que romper los alcaldes, también sonó excesivamente optimista cuando habló de los negocios que está haciendo el gobierno y concretamente el ISSEG. Hay quienes vaticinan que no es la maravilla que pintan. Y el problema, según dicen los que saben, no está en la idea global sino en la ejecución del mismo porque según esta tesis, no son expertos quienes trazaron las proyecciones de este proyecto y ahí podría patinar.

