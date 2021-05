Comienzan jornada de vacunación para médicos privados de Guanajuato

Fotos: Luz Zárate

Luz Zárate

Celaya.- Después de cuatro meses de exigir ser vacunados contra el coronavirus Covid-19 y tras varias manifestaciones, este sábado comenzó la jornada de vacunación para el personal médico del sector privado.

Médicos, trabajadoras sociales, enfermeras, camilleros, odontólogos, paramédicos, personal administrativo, fisioterapeutas, psicólogos, nutriólogos, doctores de dispensarios o farmacias, doctores de diversas especialidades, que realizaron su registro en la plataforma de la Secretaría de Salud del Estado son los que podrán recibir la vacuna anticovid este sábado.

El centro de vacunación habilitado en Celaya que está instalado en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras abrió pocos minutos después de las 8 de la mañana, sin embargo, al momento de la apertura la fila ya era bastante larga debido a que hubo quienes llegaron muy temprano a formarse y apartar su lugar.

Aunque se les dio un horario estimado para la aplicación de la vacuna, muchos de los asistentes no lo respetaron y llegaron desde las 5 de la mañana para formarse y asegurar su lugar y que no pase como en jornadas pasadas que las personas al llegar ya no alcanzaron biológico.

Al inicio de la jornada hubo unas 50 personas que dijeron ser trabajadores de la salud pero que no se les pudo vacunar en ese momento, esto debido a que no llevaban su registro hecho previamente en la página de la Secretaría de Salud del Estado, ahí el personal de la dependencia les explicó que se le daría prioridad a los que estaban formados y estaban dados de alta en el sistema y que ya traían un folio y su documentación completa. Se les dijo que si al final de la jornada sobraban vacunas y comprobaban ser trabajadores de la salud y personal de primera línea contra la Covid-19, se les aplicaría el biológico.







Cabe recordar que desde hace semanas la Secretaría de Salud comenzó el pre-registro de los médicos del sector privado y posteriormente se abrió una plataforma en internet donde tenían que registrarse.

Incluso el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez informó que aquellas personas que realizaron su registro recibirían un correo electrónico con la sede en donde le tocará aplicarse la dosis contra la Covid-19 y el horario estimado en que se les suministrará.

Además, señaló que para quienes no hayan sido convocados en esta ocasión, habrá una convocatoria posterior, para continuar con el proceso de vacunación a los profesionales de la salud privados.

También lee: Confirman vacunas para personal de clínicas privadas en tres ciudades de Guanajuato

En la jornada de este sábado se aplicarán 7 mil dosis de la vacuna Pfizer a trabajadores del sector salud de hospitales privados de todo el estado.

Únicamente se abrieron módulos de vacunación en el Inforum de Irapuato, en el Poliforum de León y en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras de Celaya, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.

Las personas que no recibieron el correo de confirmación deberán esperar a la siguiente jornada donde se les aplicará su dosis, según lo explicado por el personal de salud, ya que las dosis que llegaron serán sólo para aquellos que se registraron en la plataforma habilitada por la Secretaría de Salud de Guanajuato desde mediados de abril pasado y que fue determinante para elaborar el padrón para pedir las vacunas.

Las siete mil dosis se deberán aplicar durante el sábado, se espera que al haber ya un registro previo todo sea más ágil, como fue en el caso del personal docente. Se les pide que lleven su documentación a la mano, es decir, su folio de la Secretaría de salud, su CURP y su INE.

LC