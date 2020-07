Comienza segunda etapa de vialidad Ex Estación de Ferrocarril- Plaza de Toros

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Tras cinco años de que se terminó la primera etapa, este martes, se comenzó con la segunda etapa de la vialidad Ex Estación de Ferrocarril-Plaza de Toros, con una inversión de 25 millones de pesos de recurso estatal.

El alcalde Alejandro Navarro Saldaña señaló que será una vialidad importante en determinado caso de que se construya el nuevo Museo de las Momias y otro estacionamiento en la zona de la ex estación del ferrocarril.

“Si logramos el tema del museo y el del estacionamiento, sería una entrada y salida de Guanajuato, muchísimo más rápido y en cualquier caso de emergencia, los turistas accedan rápido a un estacionamiento, donde hoy tenemos una parada de camión, pero que la idea es que sea una central de transferencia, puedan dejar ahí su vehículo y transportarse al centro, es un proyecto integral, no una ocurrencia”.

En este sentido, afirmó que el tramite del nuevo museo en la comisión de Hacienda del Congreso del Estado: “Vamos caminando y avanzando en lo que se puede y en lo que no se puede pues no, no quiero entorpecer lo que están estudiando en el congreso, tampoco lo que estamos haciendo aquí”.

Navarro Saldaña defendió la necesidad de construir un nuevo museo en la zona de la ex estación, para lo cual reiteró es importante la vialidad que acaba de arrancar.

“El estacionamiento urge en Guanajuato capital, sabemos que en temporadas altas se llenan los estacionamientos y hay colas de hasta dos horas para entrar al centro, el estacionamiento es una concesión y a nadie le va a interesar poner un estacionamiento si no hay museo”.

Por su parte, el director de Obra Pública del municipio, Héctor Morales, detalló que se tiene contemplado que la obra dure seis meses y será una vialidad de dos carriles y doble circulación a lo largo de 783 metros lineales y tendrá iluminación LED, con 7 mil metros cuadrados de pavimento. También se estabilizarán los taludes de esta calle por donde antes pasaba el ferrocarril.

De igual forma, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) dará seguimiento al trabajo de drenaje y tuberías.

Detalló que también se tienen contempladas, paradas de autobús a lo largo de la vialidad, y ya se está analizando que rutas pasaran por esta calle, una vez que esté terminada.

“Tenemos consideradas paradas de autobuses, esto ya está revisado y validado por nuestros compañeros de tránsito municipal, de movilidad, y ellos están diseñando las rutas que van a pasar por aquí”.

Finalmente señaló que la obra se otorgó a Movimientos Industriales de la Construcción, empresa capitalina que ganó la licitación pública nacional.

