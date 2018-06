Comienza el Life Ball 2018 en Viena

La gala anual cumple 25 años trabajando en el tema del SIDA y hoy celebra con el tema de La novicia rebelde

Redacción

Viena.- La edición 2018 de la gala Life Ball celebrará su fundación en 1993, 25 años realizando el baile de caridad para el VIH/SIDA, el primero de su época. El baile se ha realizado siempre en el Vienna City Hall, edificio gubernamental de la capital de Austria. Ya comenzó el baile de este año, con su alfombra roja demostrando el tema de este año: La novicia rebelde.

Celebridades europeas y de todo el mundo están invitadas. Personajes como Adrien Brody, Paris Jackson, Charlize Theron, Caitlyn Jenner, Kelly Osbourne, Brad Goreski, Rufus Wainwright, Patti LaBelle, Gus Kenworthy, Kim Petras, Betty Who, Alcazar, Ian Bohen, JR Borne, Michiel Huisman, Gilles Marini, Katee Sackhoff, Cindy Bruna, Carmen Carrera, Victoria Swarovski and Debra Shaw asistirán a este particular evento. Podrán disfrutar además del baile, el gran show de inauguración que contará con Conchita Wurst como maestra de ceremonias y un desfile de modas de distintas colecciones de vestidos nupciales.

El evento, sin embargo, inició desde el día de ayer informalmente con la entrega del Cristal Swarovski de Esperanza, un premio otorgado a organizaciones y fundaciones que muestran el problema que causa el VIH/SIDA en distintos aspectos de la cultura y la sociedad. Este año fue otorgado al Charlize Theron Africa Outreach Project.

La asociación LIFE+ recibirá las ganancias de esta gala para seguir ayudando a enfermos de SIDA y contribuir a salud de portadores del VIH.