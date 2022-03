Los precios de la comida en la Feria de las Fresas siguen siendo excesivos para muchos visitantes que prefieren comprar una pequeña botana…

Nayeli García

Irapuato.- “Llega gente pero no consume”, sentenció Miguel Romero uno de los comerciantes de comida en la Feria de las Fresas, cuyos precios siguen siendo tema de discusión entre los visitantes a la máxima Feria de Irapuato.

Para algunos visitantes de la Feria de las Fresas, este año la feria sí ha sido innovadora por la organización y los atractivos que se tienen, sin embargo, los precios del área de comida siguen siendo en su opinión excesivos y prefieren comprar una pequeña botana, que cenar en forma con la familia.

Fotos: Eduardo Ortega

Aunque la queja cuando inició la Feria de las Fresas fue que los negocios de comida no daban a conocer el costo de sus productos, tras la visita de Profeco, los precios ya aparecen a la vista de todos en los diferentes comercios del área gastronómica, por lo que las familias, prefieren ahora no llegar a consumir, y optar por una pequeña botana, mientras recorren la feria.

Erika y Marisol llegaron con siete integrantes de la familia y comentaron que esperaban divertirse, la cual consideraban que estaba bien, sin embargo, señalaron que el precio de la comida en la Feria de las Fresas sí era algo caro para ellos, pues tan sólo en la entrada ya habían gastado 350 en la pura entrada.

Mientras que Martín, vecino de la colonia Bellavista señaló que los precios de la comida son más elevados que los del año pasado, sin embargo comprendió que los comerciantes buscan una ganancia, luego de la crisis que se ha tenido con la pandemia, fuera de eso, consideró que la feria ha estado muy bien organizada.

En el caso de Paola, ella optó por visitar la feria un día lunes y consideró que este año la feria ha estado mejor que ediciones anteriores, pero le comida sí está más cara que otras veces, pero supuso que era por la demanda que había y los precios prácticamente eran los mismos en todos los puestos.

Sin embargo, para los comerciantes las quejas por el precio de la comida en la Feria de las Fresas es sólo porque la gente no está acostumbrada a pagar precios elevados o bien, son simplemente grillosos, consideró Miguel Romero, encargado de uno de los negocios.

Compartió que en esta edición de la feria les ha ido mal en comparación con otras ediciones, pues aunque ha habido días con mucha gente, la gente no consume, e incluso durante la presentación de la Alfredo Olivas, estuvo muy lleno y las ventas crecieron, pero se quedaron a un 40 por ciento de alcanzar la meta de venta en un día.

Fotos: Eduardo Ortega 1 de 7

“No lo elevan, la gente viene y a la hora de cobrar se les hace caro, digamos todos los precios siguen igual y desde el primer momento que hubo la queja los precios siguen igual, digamos que la gente viene y no quiere gastar, o que no pregunta o gente que le gusta la grilla y es la que dice que los precios son más caros”, señaló.

Dijo que el espacio para poder vender fue costoso y por eso los precios de la comida se elevaron más que otros años, pero han sido los mismos precios desde que inició la feria, y siempre se ha trabajado así.

“La gente no se dio cuenta de la carta o no la vio y a la hora de cobrar se le hizo caro, gente que no está acostumbrada a pagar precios elevados”, consideró.

