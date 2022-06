El pasado fin de semana enviaron supuestos mensajes de whatsapp sobre posibles agresiones a comercios en Salamanca

Yadira Cárdenas

Salamanca .- Mensajes que circularon el pasado fin de semana a través de whatsapp sobre un supuesto “toque de queda” y posibles agresiones a comercios en Salamanca ocasionaron una baja afluencia de clientes en bares y restaurantes.

Al respecto, el presidente municipal César Prieto hizo un llamado para no caer en una ‘psicosis’ y destacó que se están realizando operativos con los niveles de gobierno para que, tanto el sector como los ciudadanos, tengan confianza en realizar sus actividades.

Posterior al ataque armado en la comunidad de Barrón hace una semana, que cobró la vida de un estudiante y una adulta mayor, se replicaron varios mensajes a través de grupos de whatsapp con amenazas de ataques a algunos establecimientos; así como un supuesto “toque de queda” a partir de las 10 de la noche. A decir de propietarios de comercios en Salamanca propició una baja de clientes.

“Sí hubo poca gente y fue notorio. Nosotros entendemos que tienen miedo por estos menajes, y aunque también se amenazaba al comercio puedo decir que en mi caso somos gente dedicada a esto. Somos honrados y no debemos nada, por eso decidimos abrir y trabajar. Hay muchas familias que dependen de este trabajo. Esperemos que el próximo fin de semana se recupere la clientela”, señaló un comerciante.

Alcalde asegura refuerzo en seguridad

Sobre este tema, el presidente municipal César Prieto dijo que es entendible cuando se vive una situación complicada. Esto ha provocado temor luego de que los mensajes mencionaban amenazas y otros previniendo. Destacó que en esta ocasión dichos mensajes fueron falsos. Sin embargo, son cuestiones que no pueden tomarse a la ligera.

Foto: Yadira Cárdenas

Por ello, y con la llegada de elementos del ejército, se iniciaron operativos en el municipio en coordinación con la guardia nacional y seguridad pública; incluyendo comunidades y establecimientos nocturnos, derivado precisamente de las supuestas amenazas, sin que se registraran incidentes.

“No se puede descartar puede haber una mala intención para generar psicosis y que nos encerramos en las casas. Al final de cuentas no podemos descartar nada. Lo que se sabe hasta el momento y se confirma que no son reales, se trató de generar pánico y un caos. Afortunadamente no se ha dado ninguna situación pero estamos trabajando dándole la seriedad que se merece a cualquier situación que pudiera correr”

SEDENA se instala en el Parador del Nopal

Los elementos del Ejército Mexicano recién llegados para reforzar la seguridad del municipio fueron instalados en el edificio del Parador Turístico del Nopal. Por ello, los expositores de Valtierrilla tendrán que esperar nuevamente que se desocupen las instalaciones para retomar la venta que tenían cada fin de semana.

El presidente municipal confía que será en próximas semanas que puedan reubicarse en otro sitio, para que se retomen las actividades económicas del lugar.