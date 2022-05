Además de la recuperación de los comercios de Salamanca, se ha logrado recuperar un 45% de los empleos perdidos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- En lo que va del año, ha logrado reabrir una treintena del comercios de Salamanca que había cerrado por la pandemia. Esto representa apenas un 30% y se trabaja para buscar apoyos para la reactivación del resto. Mientras tanto, también se ha logrado recuperar un 45% de los empleos perdidos.

Oscar Macías Jasso, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, informó que, al cierre de abril de este año, de una centena de pequeños negocios que cerraron derivado de la pandemia se lograron recuperar 30 que reabrieron sus puertas. Sin embargo, todavía existe la mayoría que está en el proceso de retomar actividades.

“En lo que va del año, al cierre de abril se han logrado abrir alrededor de 30 negocios de los que habían cerrado por la pandemia. Estamos hablando de un porcentaje del 30 %. Todavía no llegamos a la meta y faltan por recuperarse; son pequeños comercios de varios giros y estamos trabajando junto con el Municipio y el Estado para buscar apoyos”, señaló el empresario.

Foto: Especial

Empleos también se recuperan

Con ello también se registró una recuperación de empleos perdidos por el mismo motivo y, aunque Macías Jasso no mencionó la cantidad de desempleados, explicó que se han logrado recontratar el 45 % de las plazas, quedando pendiente otro porcentaje importante al tratarse de familias afectadas.

Oscar Macías Jasso destacó que la recuperación económica en los pequeños comercios continúa en aumento mes con mes de entre el 5 y 10 por ciento y en espera de que continúe en ascenso, además de preparar actividades y promociones para atraer a los clientes, aunado a las festividades religiosas como los próximos gremios que atraen al turismo local y foráneo.

Finalmente, y lo más destacable según mencionó el líder empresarial del municipio, es que no se han registrado cierres de comercios en lo que va del año, o al menos no entre los afiliados a la Canaco local.