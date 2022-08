Comerciantes del mercado de San Juan de la Vega afirman que compiten en desigualdad de condiciones ante el comercio ambulante

Luz Zárate

Celaya.- Un grupo de comerciantes del mercado de San Juan de la Vega, acudieron a la Presidencia Municipal a solicitar audiencia con el alcalde Javier Mendoza, para pedirle que pongan orden en el comercio informal de su comunidad, pues la proliferación de ambulantes los afecta severamente.

Las inconformes aseguraron que el comercio formal es afectado por los cientos de comerciantes irregulares y ambulantes que se instalan en el jardín principal y alrededor de éste, afuera del templo, en las diferentes calles de la comunidad y los tianguis. Afirman que son tolerados por las autoridades de Fiscalización y “solapados” por la delegación de la comunidad, que les cobra y permite instalarse.

“Venimos una comitiva del Mercado de San Juan de la Vega, directamente para ver si nos atendía el alcalde, porque nuestro problema ya tiene muchos años. El problema es que no apoyan al mercado, está solo y todo el comercio irregular está en el jardín, alrededor del jardín, alrededor del templo, todo está invadido de comercio ambulante, teniendo una instalaciones adecuadas para el comercio. Nosotros lo que queremos es que se reubique y se ordene un poquito para que el mercado pueda funcionar. Nos ha afectado mucho que todas las calles están invadidas de comercio informal”, expuso Reyna García, representante de los mercaderes.

La mujer señaló que debido a los clientes no van al mercado porque les queda más cerca salir a comprar al jardín o cualquier puesto de la calle. Debido a esto, los locatarios del mercado también se han tenido que salir a las calles a vender.

No piden que los quiten, sino que los ordenen

“Nuestros compañeros se han salido a vender porque ahí no sacamos ni para nuestros gastos personales. Pero aún así estamos pendientes de nuestros locales, de lo que nos corresponde, pagamos nuestra plaza, impuestos, un velador, el mercado lo cuidamos a nuestro alcance”, dijo.

Comerciantes del mercado de San Juan de la Vega. Foto: Martín Rodríguez

Por su parte, Amalia Luna dijo que la problemática ya se ha expuesto a la Dirección de Fiscalización. Incluso han solicitado en las diferentes administraciones que se solucione el problema, sin embargo siguen sin poner orden.

Señalaron que a los comerciantes ambulantes que se instalan en los espacios públicos, la delegación les cobra de 20 a 25 pesos. Sin embargo desconocen a dónde van los recursos.

García destacó que no piden que quiten a los comerciantes ambulantes, sino que ordenen al comercio de su comunidad.

“Está invadido de comerciantes foráneos que dicen: ‘vámonos a San Juan de la Vega porque ahí no hay orden’, ahí pueden poner un puesto de 10 metros y nadie les dice nada. Nosotros no pedimos que los quiten, porque sabemos que todos tenemos la necesidad de trabajar, sino que ordenen el comercio, para lo cual no tenemos ningún apoyo de ninguna autoridad”, concluyó.

Debido a que el presidente municipal no atendió a los comerciantes, anunciaron que si la autoridad municipal no hace algo concreto para regular el comercio informal en la comunidad, se manifestarán en la Presidencia, pero ya con más agremiados y sus familias.

Locales vacías en el mercado de San Juan de la Vega. Foto: Martín Rodríguez

Auge del mercado de San Juan de la Vega duró tres meses

La inauguración de las instalaciones del mercado de San Juan de la Vega se realizó en marzo del 2015. En ella estuvo presente el entonces gobernador, Miguel Márquez, bajo el programa Mi Plaza. El proyecto contó con una inversión de alrededor de 10 millones de pesos. De estos, el 50% fue aportado por el gobierno estatal, un 25% por el municipio y otro porcentaje igual por los beneficiarios.

Según los locatarios, el auge del mercado duró solo tres meses. Esto porque, ante las bajas ventas, los locatarios gradualmente comenzaron a salirse para regresar al jardín o buscar otros espacios. Las comerciantes expusieron que el mercado cuenta con 65 lugares, de los cuales sólo se usan 20 espacios en la actualidad.

