Comerciantes ven caída en ingresos tras petición de vender comida sólo para llevar

Cuca Domínguez

Salamanca.- Personal de Protección Civil montará operativo en las entradas de la ciudad para disuadir a aquellos peregrinos que quieran llegar al santuario Diocesano del Señor del Hospital, que se ubica en la zona centro, porque se han cancelado las actividades religiosas y no se abrirá el templo, así lo destacó el titular de la dependencia, Candelario Cu Gutiérrez, quien destacó que esta medida se implementará desde la madruga de éste jueves para decirles a los peregrinos que anualmente vienen de municipios vecinos y que han llegado a sumar más de 60 mil durante los días santos.

Dijo que esta medida atiende a las indicaciones de las autoridades de salud y del municipio para evitar se propague el virus del COVID19, “de manera anticipada y en conjunto los titulares de Protección Civil de los municipios vecinos como Irapuato, Abasolo, Valle de Santiago y de las diferentes comunidades y de acuerdo con las autoridades religiosas, se suspendieron todas las actividades religiosas, sobre todo las que son motivo de visita a Salamanca por el Cristo Negro.

En el caso de Protección Civil de Salamanca, no podemos confiarnos en que no vendrá nadie, de hecho estamos pensando que pueden venir si no el cien por ciento de las peregrinaciones, si esperamos vengan un porcentaje menor de peregrinos, que serán algunas personas que no se entere o que por la fe quiera hacer la caminata; por ello se establecerán filtros a la entrada de la ciudad e incluso en el patrullaje de las carreteras para que ya no lleguen a la ciudad, derivado de los operativos implementados por los casos que se tienen registrados de coronavirus confirmados”, dijo.

Lo que se busca, dijo es hacerles conciencia de que no tienen caso de que se arriesguen, “no sabemos si ellos vengan con coronavirus o vengan a adquirirlo aquí, por ello se estará pidiendo la colaboración de estas personas, que no se expongan, que retornen a sus lugares de origen; Dios los escucha desde donde estén, no es necesario llegar hasta al santuario diocesano del Señor del Hospital”.

Recordó que en lo que es la zona centro está restringido el paso a las áreas comunes como plazoleta Miguel Hidalgo, Jardín Principal y jardín Xidoo, además de que todas las celebraciones religiosas han sido canceladas por lo que el santuario diocesano estará cerrado, por lo que no tiene caso que los peregrinos lleguen hasta la zona centro, donde también todos los comercios no esenciales se mantendrán cerrados hasta el 30 de abril.

Finalmente dijo que no se impedirá el paso, no está planeado un operativo de seguridad; solo es un operativo por parte de Protección Civil y será disuasivo; pero estaremos esperando que la gente entienda que por esta ocasión ante la pandemia del COVID19 y se les estará invitando a que regresen a sus lugares de origen, insistió.