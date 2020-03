Comerciantes silaoenses manifiestan su preocupación ante la contingencia del Covid19

Karla Silva

Silao.- Comerciantes establecidos en la zona centro de Silao, deben pagar elevados costos por arrendamiento de sus locales, además del sueldo de sus trabajadores; sin ventas, se quedan sin la posibilidad para la subsistencia de cientos de familias que dependen de estas actividades.

Así lo señalaron tras conocer las medidas que se han adoptado, luego de que México entrara fase 2 de la contingencia por coronavirus. En Silao, el Municipio informó que comercios fijos, bares, antros, restaurantes, cines y similares, debían permanecer cerrados por las próximas semanas y hasta nuevo aviso; en cuanto a lugares con venta de alimentos, se permitirá el servicio a domicilio.

No obstante, propietarios tiendas de alimentos, de ropa y de calzado que se ubican principalmente en la zona centro de la ciudad, aseguran que las rentas van desde los 7 mil hasta en locales muy pequeños, hasta los 18 mil pesos, lo que es imposible de pagar si no tienen afluencia de clientes. Hasta el momento no han optado por despedir a sus trabajadores.

Al mismo tiempo, reprochan que la autoridad municipal haya difundido que se otorgarán apoyos, pero no han determinado cuáles ni en qué tiempo se harán efectivos, por lo que llaman a una reorganización y a la fijación de estrategias contundentes.

La tarde de este miércoles, titulares de Protección Civil, Desarrollo Urbano, Fiscalización y Reglamentos participaron en un operativo para informar a negocios sobre las medidas que permiten evitar la propagación del Covid-19, en especial en centros donde se aglomeran personas. También se visitaron tiendas departamentales.