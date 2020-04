Comerciantes se manifiestan, piden trabajar aunque sea pocas horas a la semana

Yadira cárdenas

Salamanca.- La regidora y presidenta de la Comisión de Reglamentos, Aida Araceli Muñoz Zetina, informó que hasta la fecha no se les ha hecho llegar la iniciativa para la modificación del reglamento de Desarrollo Urbano, con el que se pretende incluir autorización para que colonos coloquen rejas o casetas de vigilancia como parte de su seguridad, siempre y cuando todos estén de acuerdo.

Desde hace varios años, habitantes de varias colonias de la ciudad, principalmente aquellas donde se han registrado de manera constante actos delictivos como asaltos y robos a casa habitación, han buscado permiso para colocar rejas en los accesos o casetas de control, por lo que para coadyuvar con el tema preventivo, se anunció la modificación del Reglamento de la Dirección de Desarrollo Urbano desde el año pasado.

Al respecto, la regidora informó que es un tema que se ha platicado y que de acuerdo a la última información estaba en el área jurídica, y aún no ha llegado a la Comisión de Reglamentos, “en la comisión seguimos trabajando, ahorita estamos finalizando la revisión de varios reglamentos pero éste en particular no se nos ha hecho llegar, se ha platicado pero aún no lo tenemos”.

Mencionó que es un tema que debe revisarse minuciosamente para no afectar el libre paso de las personas, “hasta dónde se ha dicho, deben estar de acuerdo todos los colonos de la zona donde se pretenda controlar el acceso, pero mejor esperamos tenerlo para poder referir los términos”.

De acuerdo a la última información de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, se tienen al menos ocho solicitudes de colonias y calles para tomar estas medidas de seguridad, entre ellas circuitos de Las Reynas, quienes colocaron rejas desde hace varios años y se les permitió tenerlas hasta que se tenga el permiso.

LC