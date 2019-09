Comerciantes piden destitución de director general de Servicios Públicos

Los locatarios de los mercados Hidalgo y Embajadoras, así como del Museo de las Momias, Pípila y Ex Estación del Ferrocarril piden que Marco Antonio Figueroa por supuestas irregularidades

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Comerciantes y locatarios de los mercados Hidalgo y Embajadoras, así como del Museo de las Momias, Pípila y Ex Estación del Ferrocarril se unieron para exigir la destitución de Marco Antonio Figueroa Sierra, director general de Servicios Públicos Municipales por supuestas irregularidades cometidas en contra de estos al intentar despojarlos de sus espacios por los adeudos que tienen.

En rueda de prensa, los comerciantes unidos quienes fueron respaldados por el Colectivo Guanajuato Despertó aceptaron que existen adeudos pero que estos no ascienden a las cantidades que las autoridades municipales pretender cobrarles ya que los padrones no están actualizados y todavía hay registro de adeudos de personas que ya fallecieron o que ya no son propietarios de los locales.

Aseguraron que en múltiples ocasiones han buscando dialogar con el presidente municipal, Alejandro Navarro para hacer convenios de pago, sin embargo no han sido atendidos, por lo que exigen que se lleve a cabo un proceso de regularización para que se determinen cuánto es la cantidad real que se adeuda en el mercado Hidalgo y en Embajadoras.

Manifestaron que según las autoridades municipales, los comerciantes de los dos principales mercados de la capital tienen un adeudo superior a los 5 millones de esos.

También denunciaron que hace unos días por indicaciones del alcalde, se intentó retirar a cuatro puestos de charamuscas que se encuentran a la entrada del Mercado Hidalgo para colocar un puesto de venta de boletos del Museo de las Momias.

“Bajo este trato exigimos la inmediata destitución de Figueroa por ser un ser ignorante, prepotente y misógino, no le vamos a permitir que nos quite el alimento de nuestras familias, estamos unidos”, dijo Roberto Loya, representante de los locatarios del Mercado Hidalgo.

Comentarios

Comentarios