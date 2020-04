Comerciantes pagarían de 3 a 9 mil pesos si no cierran temporalmente

Anna Maciel

Irapuato.- A partir de este viernes, dueños de negocios como taquerías, torterias, florerías, peleterías o neverías, cafeterías, así como cualquier comerciante que venda alimento en vía pública, podrían ser acreedores de multas que irán desde los 3 mil pesos, por no cerrar sus puertas temporalmente.

Así lo informó el Director de Fiscalización del municipio Javier Ortega Salas, quien dijo estas medidas que había anunciado ya el alcalde de Irapuato, son parte de las disposiciones federales respectivas a la fase tres del covid, aunado a la poca higiene que han mostrado algunas taquerías de Irapuato, que no han acatado ninguna medida de prevención del virus.

“Hemos detectado taquerías que no están guardando la sana distancia, que no tienen gel, que no establecen menos mesas, eso nos crea problemas de aglomeración de personas, estamos estableciendo el cierre como dijo ya el alcalde, de dos semanas o hasta nuevo aviso a taquerías, torterias, tanto en vía pública como locales”, explicó.

Otros negocios establecidos de comida en locales, como de venta de carnitas, birria, menudo, sólo podrán vender alimentos para llevar a casa, sin servicio al interior, mientras que tiendas de tecnología celular podrán permanecer abiertos, siempre y cuando sólo vendar artículos esenciales para las telecomunicaciones (no venta de accesorios).

“De acuerdo al reglamento y a las disposiciones administrativas las multas pueden ir desde los tres mil a los nueve mil pesos, para aquellos que tengan permiso de venta de alcohol, en este caso bares, cantinas, y en los negocios más pequeños que tengan extensión para la venta de bebidas de bajo contenido alcohólico en envase cerrado”, informó.

Indicó que se está trabajando con una planilla de 48 inspectores para ir notificando a dichos negocios sobre el cierre, concluyendo que aquellos pequeños comerciantes que estén en vía pública, señoras que vendan gorditas, tacos o cualquier alimento en vía pública también tienen que dejar de vender.

LC