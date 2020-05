Comerciantes exige un trato igualitario para abrir sus negocios

Roberto Lira

Celaya.- Comerciantes establecidos del primer cuadro de la ciudad solicitaron a las autoridades municipales un trato parejo a todos los comerciantes y se les permita abrir sus negocios como se les permite a otros.

Esta mañana, integrantes de la Asociación de Comercio establecido de la Zona Centro de Celaya se presentaron en presidencia municipal para exigir un trato igualitario con otros sectores del comercio y se les permita trabajar al igual que a ellos los días viernes, sábado, domingo y lunes.

“Realmente no están siendo equitativos en todo eso, simplemente no nos han dejado trabajar a nosotros, como comercio establecido nos cerraron desde la semana pasada y simplemente eso, cerraron y nos dijeron que cerráramos por contingencia, pero vemos que no está aplicándose a todo el comercio”, señaló Guillermo Robles.

El comerciante señaló que, a diferencia del primer cuadro, en la zona de los mercados continúan trabajando los locatarios, por lo que cuestionaron si en esa zona no hay riesgo de contagio.

Asimismo, comentó que la petición es que se les deje trabajar cuatro días a la semana en un horario de 10 de la mañana a cinco de la tarde acatando las medidas preventivas, que ya habían tomado antes del cierre, así como otras más que se les indiquen.

“Exigimos eso más que nada, el trato igualitario ahí para que nos dejen trabajar, todos tenemos las mismas situaciones tenemos que pagar renta, sueldos, luz, teléfono, internet, todos esos gastos que tenemos que no paran”, mencionó Guillermo Robles.

Una comitiva representante de los comerciantes fue atendida por el secretario del ayuntamiento, Roberto Hugo Arias García, quien les solicitó presentar un padrón del registro de los miembros de esta organización, asimismo, les comentó que agilizar esta petición, por lo que continuarán en espera de una respuesta.