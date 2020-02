Comerciantes en El Jardín Reforma y Plaza del Músico ya están listos para este 14 de febrero

María Espino

Guanajuato.-Una vez más, y sin saber cuántas veces han ido a Presidencia municipal, los concesionarios del transporte público en la capital llegaron nuevamente este jueves a buscar al alcalde Alejandro Navarro Saldaña, pero les dijeron que no estaba.

Neal Avalos explicó que el motivo de su visita es el mismo desde hace cuatro meses: lograr que Navarro los reciba para dialogar sobre las opciones para de manera coordinada hacer mejoraras al servicio, entre otros temas relacionados al transporte.

Comentó que decidieron entregarle un oficio a la asistente particular del Presidente municipal. Al ser cuestionado sobre si el hecho de no ser recibidos les envía algún mensaje de que no hay apertura al diálogo, Neal Avalos se limitó a decir que por parte de los concesionarios no dejaran de insistir y regresarán a buscarlo tantas veces sea necesario.

Aseveró que en todo este tiempo por parte de Gobierno municipal nadie los ha buscado en respuesta a sus reiteradas solicitudes de diario: ni el Alcalde, ni el Secretario de Ayuntamiento, ni el director de Tránsito y Vialidad.

Esto pese a que hace casi un par de semanas el Navarro Saldaña aseguró estará abierto a dialogar y poner sobre la mesa las mejoras que él considera ha faltado por implementar al servicio.

