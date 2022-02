Comerciantes se han visto afectados ya que una mujer, con supuestas influencias en la dirección, ha mandado cerrar sus negocios

Carolina Esqueda

León.- Un desacuerdo vecinal, donde los comerciantes afectados aseguraron que hubo tráfico de influencias ante la dirección de Desarrollo Urbano, ‘mató’ la reactivación económica en toda una cuadra del bulevar San Pedro. 4 negocios terminaron clausurados por la dependencia cuando se acercaba el 14 de febrero.

Desde el martes 9 comenzaron los cierres en los locales de los comerciantes ubicados cerca del cruce con la calle Paseo de los Cenzontles. Para el viernes ya se habían extendido hasta la otra esquina, en Araucaria de Jerez.

Los comerciantes afectados fueron tiendas de ropa, venta de comida y alimentos para mascotas.

Ver nota: Vuelven a protestar en León contra IMUVI por regularización en las Joyas

Les dan excusas, aseguran

A algunos comerciantes les informaron que las clausuras eran por no contar con su permiso de uso de suelo. A otros les dijeron que era por las quejas insistentes de una vecina. Acusó a los comerciantes de generar ruido excesivo y malos olores.

A Elizabeth Flores, que se dedica a la venta de saldos de todo tipo de artículos, el cierre del negocio instalado en la cochera de su casa le llegó el viernes.

Al momento de colocarle los sellos, los inspectores solamente le dijeron que se debía a que una de sus vecinas la había reportado y que le darían el resto de los detalles en la audiencia conciliatoria el 21 de febrero.

Ver nota: Derrama económica del Día del Amor y la Amistad llega a los 270 mdp

La comerciante logró indagar que las quejas provenían de la vivienda marcada con el 822, perteneciente a una mujer identificada como María Antonieta.

Se jactó de tener influencias en Desarrollo Urbano gracias a que su yerno había formado parte del Comité Estatal de Participación Ciudadana ante el Sistema Anticorrupción Estatal.

“Ayer yo ya me quedé sin dinero ¿Qué les voy a dar de comer a mis hijos? Aire o qué, tuve que pedir prestado y no me dicen qué va a proceder. También queremos que hagan algo con esta señora, ¿Quién nos va a pagar ganancias de estos días? Esta viene, hace su chistecito y nos clausuran. Dijeran, vendo droga, tengo un teibol, pero estoy trabajando. Todo lo que uno compra lleva impuestos, dijera que lo estoy robando y lo estoy metiendo” se quejó.

Desde el lunes los comerciantes afectados ingresaron escritos ante la dirección de Desarrollo Urbano para pedir el retiro de los sellos, además de sostener una reunión con la Secretaría de Ayuntamiento para pedir que pararan con las clausuras.

Ver nota: Tras denuncias civiles, limpian terreno lleno de basura en el bulevar López Mateos

Aseguraron que afectarían a toda la cuadra

Aunque hubo promesas de permitirles reabrir el miércoles, ante el incumplimiento organizaron una protesta visual.

Llenaron toda la cuadra con cartulinas de colores y fotografías impresas de la mujer que los denunció, en un llamado a hacerle boicot como clienta.

“La señora supuestamente es influyente y estaba mandando a clausurar los negocios, pero solamente porque le quita plusvalía a su casa. A unos les dijeron que los estaban cerrando porque no tienen permiso de uso de suelo, pero a la de los saldos le dijeron que era una vecina que estaba poniendo las quejas que porque le molestaban los olores a comida y que era mucho ruido. De hecho en uno ponían tatuajes y también los mandó a quitar porque eran muy ruidosos” dijo otra locataria, identificada como Fabiola, quien se libró del cierre luego de que los demás se unieron para protestar ante la dependencia.

Los afectados que ya tuvieron su audiencia, y no contaban con sus permisos de uso de suelo, también aseguraron que para el trámite les pidieron cosas no contempladas en los requisitos para solicitarlo, como contar con una carta de conformidad de los vecinos.

Ver nota: El Recuerdo, una colonia de León con problemas de basura y en el olvido

En medio de la protesta, fueron abordados por personal de la dirección General de Gobierno de la Secretaría de Ayuntamiento. Les invitaron a retirar los carteles colocados sobre el camellón y se comprometieron a ayudarles con la reapertura de sus locales. No obstante, para las 3 de la tarde solamente retiraron los sellos en uno de los negocios.

La dirección de Desarrollo Urbano informó, a través de un comunicado, que inició 7 procedimientos administrativos contra establecimientos de esa cuadra por no contar con su permiso de uso de suelo.