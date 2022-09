Los comerciantes de Tomasa Esteves, se sienten revictimizados. Sus ventas bajaron tras la ausencia de clientes por los hechos violentos…

Salamanca.- Comerciantes del ‘Mercado Tomasa Esteves’ piden no ser revictimizados ante los hechos de violencia del fin de semana pasado. Esto, al señalar que el ataque a la pollería y carnicería provocó que los consumidores dejaran de comprar en el lugar.

Asimismo, pidieron mayor presencia policiaca, sobre todo a la hora de abrir y cerrar, “llegamos muy temprano a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde. Esa es la hora en que necesitamos mayor presencia policial”, dijo un comerciante.

Lo comerciantes que se acercaron a Correo, aseguraron que por los hechos violentos, tuvieron un cierre de semana complicado.

“Pensamos que las mamás andaban con los niños en las vacunas y no les alcanzó el tiempo para ir al mercado. Luego pasa lo del ataque y no olvidan la serie de asesinatos que han ocurrido. Hace un año en este mes fue el asesinato de los carniceros”.

Los comerciantes señalaron que están pasando por una situación complicada. Por esta razón, piden apoyo de los clientes para que no los señalen. Aseguraron que la inseguridad y extorsiones es ajena a ellos.

“No es por lamentarnos o solo por decir, pero la verdad hay quienes estamos perdiendo la mercancía porque no se nos vende (…). No tenemos dinero para estar invirtiendo a cada rato, con estas ventas ya no es negocio ser comerciante. Estamos al día, lo poco que vendemos lo reinvertimos, ya no es como antes”, dijo una comerciante de frutas y verduras.

Coincidieron en hacer un llamado a las autoridades para que se generen las condiciones necesarias para que el Tomasa Esteves se recupere.

Reordenamiento de los semifijos

El director de Fiscalización y Control, Gerson Orta de Luna, señaló que el reordenamiento del comercio semifijo del ‘Mercado Tomasa Esteves’ no es un caso fácil. Esto, al tratarse de un problema que lleva años en el lugar.

La invasión de puestos semifijos en las calles Avenida del Trabajo, 5 de Mayo y Sánchez Torrado, ha sido denunciado durante años por comerciantes establecidos y clientes. Es un problema que ha ido en aumento con el paso de los años y no parece detenerse.

Gerson informó que la regulación de la zona comercial no se ha dejado de lado y continúan trabajando en ello. Aunque derivado de la complejidad del problema, siguen los procesos legales para un reordenamiento sin afectar el comercio.

Deben regular permisos

El principal obstáculo es regular los permisos otorgados en recientes años. A la fecha tienen detectados al menos 30 en el mercado municipal.

“Se han trabajado con los padrones y son muchas cuestiones de muchos permisos que se soltaron y es lo que se está tratando de regular”.

Para el ordenamiento del comercio semifijo realizan una coordinación con vialidad, mercados y ordenamiento territorial. Esto, para que se abarquen todos los ángulos sin generar conflictos.

