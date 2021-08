María Espino

Guanajuato.- Varios de los negocios ubicados en las afueras del Museo de las Momias de Guanajuato han padecido los embates económicos ocasionados por la pandemia de Covid-19. El cierre por unos meses de este recinto obligó a que los vendedores buscaran otras alternativas de ingreso por la falta de turistas. Es por ello que ante el reciente incremento de contagios, temen que se vuelva a cerrar el museo, ya que no lo resistirían y muchos acabarían por quebrar.

Guadalupe Pérez, comerciante de la zona, explicó que ella se ha visto muy afectada con la situación económica derivada de la pandemia. Incluso, señaló que cuando el museo cerró temporalmente, ella inició un puesto de dulces y frituras afuera de su casa, lo que tampoco funcionó porque la gente no acudía.

Foto: María Espino

Entonces la falta de dinero y la necesidad la obligaron a pedir ayuda a través de las despensas que otorgaron regidores del Ayuntamiento. Además, acudió a buscar comida a los ‘Comedores Solidarios’ y con eso se fue ayudando un poco mientras se volvió a abrir el Museo de las Momias y los turistas comenzaron a volver.

“Con la pandemia, varios negocios se cerraron. Yo afuera de la casa llegué a vender frituras, al principio vendí poquito, luego ya no se vendía. Entonces dejé de hacerlo y anduve pidiendo despensas. Se agradecen esas despensas que dieron en el Municipio, aunque no eran suficientes (…) también tuve que ir a los comedores”.

Agregó que varios de sus compañeros comerciantes se vieron iguales o peores que ella y ahora les angustia que se repita la misma situación. Por ello aseveró que tratan de cada día implementar las medidas de prevención para que los visitantes no dejen de llegar y sus negocios sigan generándoles ingresos que les permitan sobrevivir.

También la salud

De los vendedores que desafortunadamente fallecieron por Covid-19, comentó que fueron varios en esta situación o con algún familiar en ella. Ante esa experiencia que de alguna manera les tocó vivir, buscan cuidarse para que no se repita… No obstante, consideró que “parece no tener fin” y resaltó que muchos de los vendedores en Guanajuato la tienen muy difícil si llegan a enfermar porque no cuentan con seguro médico.

“Parece que nada detiene a este virus, cada vez hay más contagios (…) es muy triste esta situación. Nosotros no contamos con servicios médicos y es aún peor la situación en caso de enfermar”.

ac