Comerciantes del ‘Mercado de los Hippies’ se inconforman ante el alcalde

Tras una reunión con Alejandro Navarro, el representante de los vendedores dijo estar en desacuerdo por su retiro e informó que pagarán entre 400 pesos y mil pesos de multa, además de que tramitarán un permiso para instalarla

Saúl Cruz

Guanajuato.- Comerciantes de la Agrupación Quetzalcóatl del ‘Mercado de los Hippies’ se reunieron con el alcalde Alejandro Navarro Saldaña para manifestar su desacuerdo sobre el retiro de la manta que utilizan como publicidad en la calle de Mendizábal, sin embargo, les informaron que deberán pagar una multa, ya que no cumplían con el permiso correspondiente.

Martín Álvarez Sáenz, representante de dicha agrupación, informó que pagarán entre 400 pesos y mil pesos de multa, además de que tramitarán un permiso para instalar la manta.

Señaló que además el alcalde les pidió que moderaran el volumen de la música, se acoplaran a mantas blancas, “que no quiere basura, y si no, que les pidamos a los limpia cuando pasen. Vamos a cumplir con todo esto porque no queremos un problema”.

Explicó que utilizan la manta porque los ciudadanos por sí solos no llegan, por lo que no quieren recurrir al uso de volantes, lo cual generaría basura en la ciudad

Álvarez Sáenz agregó que alrededor de 400 artesanos están instalados en el lugar.

MEJZ*