Nancy Venegas

Irapuato.- Comerciantes ubicados en la salida a León y vecinos de la zona urgieron a que terminen los trabajos de rehabilitación de esa vialidad, ya que sus ventas se redujeron hasta un 70% y son constantes los congestionamientos viales en horas “pico”. Se supone que la obra estaría lista en agosto, pero ahora dicen que será hasta el 11 de diciembre.

La inquietud es mayor porque van más de tres semanas que prácticamente ni un trabajador ni maquinaria se observa en la zona. Parecería que la obra está abandonada, y en once días debe estar concluida.

La empresa Espinosa Ingenieros Constructores S.A. de C.V., originaria de Pénjamo, es la que está a cargo de los trabajos que llevan apenas el 75.5 % de avance, de acuerdo con la plataforma #GTOConstruye de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad.

Los Comerciantes del bulevar Solidaridad sufren por falta de ventas, Foto: Eduardo Ortega

La obra implicó una inversión de 70 millones 240 mil de pesos y tuvo su fecha de arranque el 11 de abril, con el compromiso de concluir el 11 de diciembre.

En recorridos realizados desde inicios de noviembre, Correo constató que la obra se encuentra completamente detenida. No se sabe cuándo reiniciarán los trabajos y faltan menos de dos semanas -al menos eso dice el contrato- para que la vialidad sea entregada y abierta a la circulación.

Las obras afectan a los comerciantes del bulevar Solidaridad

Le echan la culpa a Japami

La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Sicom), informó que en este tramo de las obras no hay retraso, puesto que el municipio por medio del organismo operador del agua, solicitó una ampliación que vence el próximo 11 de diciembre, para llevar a cabo obras complementarias.

“Ha estado algo retrasado nos dijeron que iban a ser 3 meses por cada lado pero no nos dijeron que iba a retrasarse, las ventas han bajado un 50% y pues si a las autoridades decirles que nos echen la mano que abran la circulación a como estaba antes”, compartió Hugo, propietario de un negocio de refacciones industriales ubicado en el Bulevar Solidaridad.

Y es que, para mejorar la vialidad se iniciaron las obras en esta importante vialidad, pero en el tramo Salamanca hubo retraso de 3 meses. La Sicom detalló que el Municipio a través de la Japami, solicitó la ampliación de los trabajos en red sanitaria, por ello se otorgó a la empresa contratista un plazo adicional que vence el próximo 11 de diciembre.

Foto: Eduardo Ortega

Dan últimos detalles a la obra

Este martes, una cuadrilla de trabajadores se daba a la tarea de realizar los últimos trabajos en el Bulevar Solidaridad. Juan Gerardo Hernández León, responsable de una tortillería ubicada en la Avenida Jardines de la Hacienda, urgió la terminación de las obras que afectaron sus ingresos.

“Se supone que en agosto iban a terminar pero siguen trabajando, ya está tranquilo ya tiene tiempo que no se ven máquinas trabajando ahí, la tierra no ha sido la molestia, el problema ha sido el tráfico que ya no quieren entrar los carros por aquí, las ventas bajaron un 30%… Que agilice los trabajos ya, no hubo comunicación de parte de presidencia nunca llegaron a decirnos de las obras ni el retraso”.

Foto: Eduardo Ortega

Bere Espinoza, vecina de la Colonia Jardines de la Hacienda, también ha padecido las molestias por las obras.

“Las molestias pues han sido con el polvo, pero a final de cuentas es un beneficio, si está grueso el asunto si se han tardado muchísímo esperemos que ya terminen pronto… Casi no se ve el movimiento la verdad es muy poquito el tráfico que pasa de repente si yo creo que la hora pico es como si se junta mucho tráfico, que ya se apuren y entreguen pronto”.

EZM

