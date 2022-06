Los comerciantes de tianguis en Irapuato señalaron que han denunciado con anterioridad a ‘El tacos’ por sus cuotas

Nayeli García

Irapuato.- De nuevo comerciantes de tianguis en Irapuato denunciaron amenazas. En esta ocasión, manifestaron agresiones físicas por parte de David Romero Martínez conocido, como ‘El tacos o el taquero’; el sábado pasado golpeó a uno de los comerciantes del tianguis de las Heras para quitarle el lugar en donde ha trabajado por los últimos 20 años.

Antonio Alvarado Silva mostró las lesiones que le provocó ‘El tacos’ en el ojo derecho y en otras partes del cuerpo. Aseguró que, ante las agresiones y cobros indebidos, las autoridades municipales no han querido intervenir para apoyar a los comerciantes de los tianguis de Irapuato.

La agresión

Denunció que la agresión se dio el sábado cuando se disponía a instalar su puesto. Sin embargo, al llegar ya había otras personas en el lugar. Ante ello, pidió que le dejaran el lugar libre, pues era suyo. No obstante, llegaron dos de los hijos del ‘Tacos’ y un hombre conocido como ‘El gato’, a quien señaló ser parte del ‘grupo de choque’. Después llegó David Romero, quien lo empezó a golpear para que se quitara del lugar que, según él, ya lo había reasignado.

Sin embargo, Antonio Alvarado dijo que ese lugar lo tiene autorizado por la Dirección de Mercados desde hace 20 años. En el 2016, cuando se votó para que David Romero fuera líder del tianguis, se dijo que sólo estaría dos años y ya han pasado seis; tiempo en el que les ha cobrado a varios comerciantes 50 pesos diarios para dejarlos instalarse, adicional a la cuota que se paga a la Dirección de Mercados.

Autoridades los dejan solos

El comerciante dijo que ya acudió con diversas autoridades y no le han hecho caso para poder detener los abusos del ‘Taquero’. Esto bajo el argumento de que ellos no pueden hacer nada y que corresponde a ellos, los comerciantes, elegir a un nuevo líder.

Añadió que él forma parte de otra asociación de comerciantes de tianguis en Irapuato y tiene todo los permisos y las cuotas pagadas ante las autoridades, por lo que pide que este señor ya lo deje en paz.

Cabe recordar que las denuncias en contra de David Romero no son nuevas, Correo documentó en el 2016 como en el tianguis de San Martín de Porres varios comerciantes denunciaron que el líder del comercio les pedía cuotas para dejarlos trabajar, los amedrentada y tenía un ‘grupo de choque’ para agredirlos en caso de que hablaran mal de él o lo denunciaran ante las autoridades.

Finalmente, responsabilizó de lo que le pueda pasar al ‘tacos’ y a su familia.

Desde ese entonces, hace seis años, las autoridades municipales dijeron que iban a intervenir, pero no fue así, incluso señalaron que se tendría que modificar el Reglamento de Mercados para poder quitar poder a los líderes del comercio, pero el reglamento no ha sido modificado desde hace 36 años, y nunca administración ha aprobado el documento, pues no se ha podido llegar a un acuerdo con los líderes del comercio.