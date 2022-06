Los comerciantes de la Presa de la Olla señalaron que no tienen expectativas para las “Fiestas de San Juan y Presa de la Olla 2022”, pues las actividades se realizarán en el Jardín de Las Ranas

Maria Espino

Guanajuato.- “Fiestas de San Juan y Las Ranas 2022”, es el nombre que tendrían que darle a las actividades que se promocionan como “Fiestas de San Juan y Presa de la Olla 2022”, así lo señalaron los comerciantes emplazados en la presa, pues indicaron que los festejos cambiaron de sede.

Te puede interesar: Por alto costo, no retirarán las algas en la Presa de la Olla en Guanajuato

“Las fiestas son de La Presa, no de allá del jardín Las Ranas. Ya no se está subiendo la gente, no nos beneficia en nada, beneficia a los de la ex Estación, a todos los de allá (Plaza de las Ranas)”, expresó José Rocha de la fonda ‘La muchacha Alegre’, ubicada frente al embarcadero.

Agregó que el cambio de actividades al Jardín de las Ranas les afecta en sus ventas, pues, desde que inició la administración de Alejandro Navarro Saldaña y para estas fechas, la gente no llega hasta la Presa de la Olla, los únicos que se favorecen son los vendedores de Pastitos.

Comerciantes de la Presa de la Olla recienten cambio de festividades al Jardín de Las Ranas

Por ello, comentó que la reactivación de esta celebración no les genera mucha expectativa, pues ya saben que no habrá actividades ni gente durante las celebraciones y únicamente podrán generar ganancias el 24 de junio, que es el día de la festividad que hasta el momento la siguen desarrollando en dicha zona.

Autoridades no dan mantenimiento a la Presa de la Olla

Antonio, otro de los comerciantes, indicó que esta zona está sucia y abandonada por la autoridad municipal, pues el área del contenedor de basura es la más desaseada e incluso hay proliferación de ratas y otros animales que se han generado a causa de la suciedad.

Recordó que bajo la administración de Edgar Castro Cerrillo, los espectáculos de las “Fiestas de San Juan y Presa de la Olla” se hacían en el Teatro del Pueblo, por lo que atraía mucha gente y generaba ventas.

“Está muy abandonada (la presa) antes la pintaban, no había tanta basura… ahora ya tenemos un contenedor, pero lleno de ratas, estamos pidiendo a las autoridades de limpieza, pues solo cambiaron uno, pero siguen los animalitos…”

Agregó que ahora los beneficios son para los comerciantes de Pastitos, pues incluso antes adornaban la zona de la presa y se le permitía a las familias convivir en las áreas verdes, pero se alejaron luego de que el gobierno instaló cercos.

Esperan que no se cancele Apertura de las Compuertas

Los vendedores dijeron esperar que para la celebración de la Apertura de las Compuertas de la Presa de la Olla no se posponga, ya que no ha llovido y eso también les pegaría en su economía.

Lee también: Anuncian el cartel para las Fiestas de San Juan y Presa de la Olla…

Y es que el embalse luce con muy poca agua, incluso la hierba que crece dentro del espejo de agua es muy visible, los remos de las canoas se atascan.

Finalmente, los comerciantes esperan que haya más atención en esta área, incluyendo al Jardín Florencio Antillón, pues se necesita dignificar este espacio de gran importancia para la historia e imagen de Guanajuato.

Más noticias:

MD