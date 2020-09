Comerciantes de la Presa de la Olla critican instalación de los ‘Food Trucks’

María Espino

Guanajuato.- Locatarios emplazados en la Presa de la Olla son víctimas de robos constantes, por lo que piden al gobierno municipal mayor vigilancia en la zona para que los amantes de lo ajeno dejen de asaltar los negocios y no les afecten más en su patrimonio.

Así lo expresó la comerciante Silvia Ortiz, quien comentó que aunque sí hay presencia policial por la zona, no es suficiente ya que la mayoría de robos ocurre de madrugada cuando no están los dueños de los negocios ni hay policías.

En la zona, los vendedores ya tienen identificado a los ladrones. La señora Ortiz dijo que en la zona todos saben que el que se dedica a robar los negocios es alguien al que apodan ‘El Toto’, que tiene su domicilio por el barrio de La Bolita, además de que saben que también llegan del Cerro del Cuarto a cometer actos ilícitos, “hay más gente pero ahorita es él (El Toto) el que anda ahí dando lata”.

La mañana del martes un hombre fue sorprendido y arrestado por policías preventivos mientras se estaba robando las mesas de las fondas que ahí se ubican.

“El Toto es muy famoso aquí porque es el que anda haciendo muchas averías, está jovencito pero nada se le quita que este joven, no entiende (…) el dueño de las mesas fue a denunciarlo y a que le entregaran las mesas”, explicó la señora Silvia Ortiz.

La quejosa también comentó que esta no es la primera vez que les roban sus pertenencias, narró que en distintos momentos aparte de las mesas se han llevado los tanques de gas y mercancía, entre la que destacó la carne que guardan en los refrigeradores, entre otra que les ha tocado reponer para poder seguir operando.

“A mí me han dejado sin nada, hasta la carne se llevan del refrigerador, me lo quebraron. Abren y sacan lo que hay arriba (…) hacen sus cochinadas cuando uno no está, temprano, de madrugada”, expresó la afectada.