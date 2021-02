María Espino

Guanajuato.- Comerciantes de temporada del “Día de San Valentín” instalados en el tianguis “La Colmena”, en Embajadoras y en el Cantador registran bajas ventas este domingo 14 de febrero, cuando mantenían la esperanza de recuperarse un poco económicamente.

Aunque varios comerciantes instalaron sus puestos desde temprana hora, hasta el mediodía no han obtenido buenos resultados, situación que consideran se debe a que mucha gente no está saliendo a la calle debido a la pandemia y también a que la crisis económica les ha impactado negativamente.

Pesé a que si hay un poco de gente comprando regalos alusivos al día, de acuerdo a los comerciantes del tianguis La Colmena las ventas son muy bajas en comparación con el año anterior cuando no se había declarado la contingencia de salud.

Para algunos vendedores, como los que se colocaron en Embajadoras, si les ha ido bien, no igual que años anteriores, pero reconocen que si han logrado vender sus productos gracias a que es domingo y en esta zona se instala el tianguis que atrae a muchos ciudadanos y turistas lo que ha contribuido a generar un poco de venta.

“Yo no he sentido una baja venta, no sé las otras personas, pero yo no. Este año yo si invertí, el año pasado acabe todo y este año espero acabar todo. Este año invertí más que el año pasado, todo está más caro, tengo clientes, ya me conocen, vendo cosas accesibles, económicas”, manifestó una comerciante de La Colmena.

La señora Claudia, comerciante, comentó que las ventas para ella las ventas sí son bajas y señala que posiblemente se deba a que es domingo y la gente no está saliendo por el tema de la pandemia.

A pesar de seguir en semáforo rojo y a las insistentes recomendaciones de las autoridades de salud de no salir a la calle y de organizar celebraciones, este domingo la zona de Embajadoras y centro histórico lucieron con mucha afluencia.

Te podría interesar:

SZ