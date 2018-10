Comerciantes de Embajadoras adeudan 1.6 mdp al Municipio

El presidente municipal dio a conocer que en noviembre se reunirá con los vendedores de la explanada para llegar a un acuerdo en la forma de pago; advirtió que se podrá en orden el mercado

Saúl Cruz

Guanajuato.- Los comerciantes del Mercado Embajadoras que se encuentran en la parte de afuera y en la explanada tienen un adeudo de un millón 600 mil pesos, los cuales deberán pagar lo antes posible porque no pueden seguir así operando, informó Alejandro Navarro Saldaña.

Informó que luego de una reunión que tuvo el pasado martes en Presidencia Municipal con los comerciantes, acordaron que volverán a reunirse el 6 de noviembre para llegar a un acuerdo de pago. Aunque aceptó que no tienen el registro de cuántos son los comerciantes que deben.

Manifestó que aunque haya habido acuerdos con anteriores administraciones, los comerciantes no pueden invadir la vía pública, ya que se debe respetar la ley, por lo cual revisarán la situación de cada local.

“El día que mandé a la gente de Fiscalización, Desarrollo Urbano y de Protección Civil no los mandé a cobrar porque no tienen la facultad de cobrar, sólo la Tesorería, lo que mandé a las áreas fue a ver las estructuras metálicas y las lonas”.

Refirió que los locatarios deberán respetar los espacios por donde debe transitar la gente que acuda a realizar sus compras y reiteró que no se darán nuevos permisos.

“Aquí no son complacencias, no es lo que quieran los ciudadanos ni la autoridad, sino lo que dice la ley. La gente que ya está bien ubicada se le respetará siempre y cuando tengan permiso, los que no tengan permiso, no vamos a dar ni un sólo permiso en la vía pública”.

Navarro Saldaña comentó que una medida puede ser que los comerciantes se unan y en conjunto, de a uno o dos renten un local y lo compartan, esto con el fin de que ya no estén en la calle.

Advirtió que se revisará el reglamento y el uso de la vía pública para poner en orden el Mercado Embajadoras y posteriormente harán lo mismo con la Plaza de Gavira para poner en orden a todos los comerciantes. “Tenemos un reglamento y tenemos que hacerlo valer”, aseguró.

