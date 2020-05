Comerciantes cumplen y no se instalan a pesar de ser de los mejores días de ventas

Luz Zárate

Celaya.- Empujando un pesado triciclo en el que lleva amontonados varios cartones que venderá en una recicladora, Ángela Monroy, de 79 años, reflexionó que este 10 de mayo lo pasará sola, como ha ocurrido desde hace tiempo.

Ángela diariamente camina durante horas por varias calles de la ciudad buscando en los contenedores de basura algún material reciclable, pero ella prefiere el cartón. Es en el Mercado de Abastos donde mejor le va, ahí pide en tiendas y bodegas que le regalen este material o lo busca entre los desperdicios para luego poderlo vender. A veces le va bien, pero otras veces empuja durante horas el triciclo que pesa unos 80 kilos y logra apenas sacar unos 20 pesos.

Aunque trabaja mucho y el esfuerzo físico es agotador, dijo que no le afecta demasiado, pues está acostumbrada a trabajar.

Trabaja sin descanso

Lo que a veces la entristece es estar sola y que no haya festejos para ella y nadie le diga ‘te quiero’. Platicó que hace mucho que se le olvidó cómo se festeja un 10 de mayo, pues sus hijos no la visitan.

Ángela es una mujer fuerte, de trabajo y que considera que sus dos hijas y sus dos hijos son personas de bien, pero que por alguna razón se han olvidado de ella.

Con mirada triste y conteniendo las lágrimas, cuenta que sí le hubiera gustado festejar este Día de las Madres y también tener la oportunidad de quedarse en su casa para no contagiarse del coronavirus, pero vive sola y si no sale a recolectar cartón, pet o cualquier cosa que pueda vender, no come y tampoco podrá pagar sus gastos.

“No sé por qué no me visitan mis hijos, yo ya no sé ni que sea un festejo; usted me pregunta que ¿cómo lo voy a pasar? Pues sola, trabajando (…) tengo que pagar mi renta, porque me prestan un cuarto ahí en la (colonia) Monteblanco y me cobran 600 pesos al mes, más luz, agua, y todo lo demás, y también necesito comer”, platicó.

Para ella Navidad, Fin de Año, su cumpleaños o el Día de las Madres, son uno más. Pese a todo, Ángela mantiene una actitud positiva.

