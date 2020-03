Comerciantes capitalinos buscan la forma de enfrentar afectaciones económicas

María Espino

Guanajuato.- En la capital guanajuatense no hay “toque de queda”, lo que ocurrió la noche del miércoles fue un operativo de prevención y vigilancia de parte de policías preventivos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, quienes realizaron un perifoneo por las calles invitando a la ciudadanía a permanecer en sus viviendas para evitar contagios del COVID-19.

Así lo explicó el titular de dicha dependencia de seguridad Samuel Ugalde García, además dijo que esta medida será permanente con el objetivo de sensibilizar a la gente para que no se exponga ni exponga a niños o adultos mayores al salir a la calle si no hay necesidad e insistió en que no se trata de un ‘Toque de queda’ si no de una medida de prevención para cuidar a la ciudadanía.

Comentó que no se ha considerado declarar toque de queda, como ya ha ocurrido en otras partes del mundo, pero de agravarse la situación y si así se lo instruyen ya sea por gobierno federal o estatal.

Precisó que el perifoneo que policías preventivos y de transito realizaron durante la noche del miércoles atendió a la declaración de fase dos de la epidemia por el COVID-19 que se hizo por la mañana desde gobierno federal y luego por la tarde las recomendaciones hechas por gobierno del estado y exhortando a la ciudadanía a que se quede en sus casas y no salgan si no es estrictamente necesario.

“Ayer el gobierno federal hicieron referencia la fase dos, en la tarde el gobernador (Diego Sinhué Rodríguez Vallejo) hacia las recomendaciones de la comida a domicilio, de los bares, el cierre de zoológicos, parques, etc., y empezamos a partir de las ocho de la noche a hacer por medio de policía, transito, protección civil establecidos comunicación con los presidentes de los Comités de Seguridad Vecinales que son más o menos 170 donde estamos haciendo la recomendación de que se quede en casa, de que se tomen las medidas de prevención y en ese sentido, son recomendaciones”.

