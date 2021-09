Luz Zárate

Celaya.- De los 12 comerciantes desalojados de la calle Morelos, ya se volvió a instalar uno de ellos que ganó un amparo al gobierno municipal.

Luego de que el comerciante se inconformó ante el Tribunal de Justicia Administrativa y acreditó legalmente que la autoridad municipal no realizó de manera adecuada el procedimiento para removerlo, el pasado miércoles se le concedió un amparo y por ello se volvió a colocar en el sitio donde lleva más de 20 años vendiendo.

Aunque el procedimiento jurídico sigue, el amparo protege al vendedor y lo faculta para volverse a colocar en la calle Morelos, casi frente a la tienda Coppel, en donde vendía desde hace 20 años y hasta antes del 16 de julio que personal de Fiscalización y Policía Municipal lo desalojaron junto con otros 11 de sus compañeros.

Cabe recordar que de los 12 comerciantes que vendían en la calle Morelos –en el tramo del mercado a la Calzada Independencia- y que fueron desalojados el pasado viernes 16 de julio, sólo tres aceptaron de manera voluntaria cambiarse al Jardín de San Agustín, el resto los reubicaron en el Andador Corregidora y el bulevar, y sólo uno no aceptó la reubicación.

La familia de la cual depende este puesto dedicado a la venta de dispositivos electrónicos – entre otras cosas-, tienen vendiendo en el lugar más de 20 años y desde el momento que la Directora de Fiscalización, Azucena Arredondo, se enfrentó con ellos, apoyada por inspectores y policías, ellos se negaron a ser reubicados.

El puesto se ajustó al metro y medio de ancho y el metro de largo que marca su permiso emitido por la Dirección de Fiscalización.

Cabe destacar que el resto de los comerciantes desalojados, a la fecha señalan que no se han podido aclientar, que no tienen buenas ventas y que la calle Morelos, el lugar en el que vendieron desde hace 60, 40, 30 o 20 años era una buena plaza.