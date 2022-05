HASTA 2018 LA empresa Operadora de Comedores Saludables, dedicada a “atender, en tiempo y forma, comedores institucionales”, no había obtenido un solo contrato para ese fin.

Sin.embargo, de 2019 a la fecha ya cuenta con 48 contratos por más de mil millones de pesos, la mitad de ellas por adjudicación directa.

De acuerdo a una revisión a las contrataciones públicas de la federación, entre los años 2019 y 2021, Operadora de Comedores Saludables recibió 44 Contratos como proveedor por un total de 588 millones 163 mil 830 pesos, 22 de ellos por adjudicación directa.

Los clientes fueron el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y Guardia Nacionlal, que comanda el general Luis Rodríguez Bucio.

El año pasado, esta empresa ya había sido señalada por ser una de las consentidas de la administración de López Obrador, empero, en 2022 no solo no ha sido la excepción, sino que obtuvo cuatro contratos que en su conjunto suman 695 millones 200 mil pesos, más de lo que habían ganado con los 44 contratos anteriores en dos años de trabajo.

Tres de los nuevos contratos son para el Instituto Nacional de Migración (INM), a fin de ofrecer “servicio de alimentos para personas extranjeras migrantes presentadas en las estaciones migratorias y/o estancias provisionales”.

El primero de ellos en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, por 38 millones 965 mil pesos con duración del 0 de marzo de este año al 31 de diciembre de este año (adjudicación directa);.

Eñ segundo aplica para Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad De México, Coahuila, Colima, Durango, Estado De México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas por un monto de 63 millones 556 mil pesos para el mismo periodo (adjudicación directa).

En el tercer caso, el INM dio un contrato a Operadoras Comedores Saludables por 281 millones 034 mil pesos para el servicio de alimentación “para personas extranjeras migrantes presentadas en las estaciones migratorias y/o estancias provisionales de las oficinas de representación del instituto nacional de migración, así como personas connacionales repatriadas y personas migrantes atendidas por grupos beta”.

El cuarto contrato corresponde a la Guardia Nacional, cuyas autoridades acordaron pagar como monto máximo 361,623, 260.80 mil pesos, vía licitación pública, a la misma empresa para el “servicio de suministro de alimentos para los empleados de la Guardia Nacional aspirantes y/o cadetes y todo el personal que participe en programas de seguridad pública en la Ciudad de México, zona metropolitana e interior de la república mexicana”.

TRAS DE QUE el Presidente Andrés Manuel López Obrador abriera la baraja en pos de la candidatura de Morena, con la incorporación oficial de Andrés Augusto López y Marcelo Ebrard en una carrera en la que iba sola Claudia Sheinbaum, al interior de Morena los grupos de poder se empiezan a estresar configurando un escenario de ruptura. El entorno tiende a ser propicio para que reaparezcan agraviados por la 4T que parecería que quieren volver por sus fueros para recuperar lo que consideran les despojaron. Uno es Guillermo Billy Álvarez y otro Raúl Beyruti. El primero reapareció la semana pasada y el otro regresó de su autoexilio. No los pierda de vista porque ya están operando políticamente.

LA DEL VIERNES pasado fue, para efectos prácticos, la primera reunión que en forma tiene Rogelio Ramírez de la O con todos los consejeros del Consejo Coordinador Empresarial, que preside Francisco Cervantes. De lo más relevante que puso en la mesa el Secretario de Hacienda es la complejidad que se viene con el diseño del Paquete Económico 2023, en el que los anfitriones le expresaron igualmente su preocupación por el entorno retador. El otro fue un adelanto del tercer paquete de proyectos de infraestructura. Ya está listo. Son 47, preponderantemente carreteros, y otros parte integral del Corredor Transístmico del Itsmo de Tehuántepec. En total implican inversiones por más de 300 mil millones de pesos.

COMO LE ANTICIPÉ el 25 de abril, Avior fue el gran ganador de la licitación del IMSS para distribuir unas 282 millones de piezas de medicamentos e insumos para la salud en sus clínicas y delegaciones del país. Esta empresa que dirige Felipe de Jesús Bada y que forma parte del conglomerado Traxión, de Bernardo Lijtszain, se llevó siete de las once partidas en que dividió el mercado el organismo dirigido por Zoé Robledo. No los pierda de vista. Trae un consejo de lujo: Alberto Moreno y Arturo Saval, cabezas de los fondos Discovery y Nexxus, respectivamente, amén de Emilio Diez Barroso, ex accionista de Televisa, y Aarón Dychter, el ex subsecretario de Transportes del ex presidente Vicente Fox.

YA EMPEZÓ A correr el plazo de 22 días para el recoconocimiento de acreedores de AlphaCredit, quienes le demandan deudas por unos 700 millones de dólares. En el inter la jueza Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, está levantando las medidas cautelares al tiempo que decretó el arraigo de los consejeros de las tres filiales en concurso, un típico recurso en este tipo de expedientes el cual debería quedar desahogado con la designación de Augusto Álvarez y José Luis Orozco como apoderados legales. AlphaCredit tiene embargados 230 milloneds de pesos por Alloy Capital de los que 125 millones podrían liberarse y aquéllos cobrar 105 millones.

MAGNICHARTES, DE LUIS Bojórquez, está al corriente con el Aeropuerto Internacional de la CdMx. No debe nada. El que sí es Aeromar, que dirige Danilo Correa. Adeuda 74.2 millones de pesos a abril de los que 66.2 millones son de turbosina y 8 millones de Tarifa de Uso de Aeropuerto. Incluso el SAT, que comanda Raquel Buenrostro, designó ya un interventor en la caja y ahora mismo se está en el análisis jurídico para la elaboración de un convenio de reconocimiento de pasivos y forma de pago. Por cierto que su accionista mayoritario, Zvi Katz, no anda refugiado en Nueva York. No hay carpeta de investigación ni nada que se le parezca. Lo que sí, es candidato para trasladarse al nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles.