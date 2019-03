Comandancia Norponiente beneficiará en la seguridad de escuela

En este edificio se pretende albergar a la Policía Auxiliar, se aseguró que estas instalaciones no tienen celdas por lo que no puede tener detenidos

Celaya.- El secretario de seguridad ciudadana, Juan José González González, señaló que lejos de afectar a los alumnos, la comandancia Norponiente instalada a un costado de la secundaria batallas de Celaya ayudará a la seguridad del plantel, asimismo dijo que esta delegación albergará a la Policía Auxiliar.

Tras la próxima apertura de esta comandancia un grupo de padres de familia de alumnos de esta escuela señalaron que sus hijos podrían estar en riesgo al ponerla en funcionamiento, pues los edificios son vecinos y solo los separa una malla ciclónica y consideran que esto puede ser un riesgo para los estudiantes.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que tener una comandancia a un lado de una escuela es un deseo de muchas escuelas, y aseguró será más un beneficio que una afectación para los estudiantes de este plantel.

“Más que riesgo yo lo veo como un beneficio para la zona norponiente, el hecho de que incrementemos la seguridad y la presencia de las policías en los entornos nos habla de una disminución de los delitos. Hay muchas escuelas que probablemente estarían deseando que se colocará un agrupamiento de seguridad pública al costado de la escuela para vigilar y cuidar”, mencionó el secretario de seguridad.

Asimismo dijo que aunque no ha presentado el proyecto, en este edificio se pretende albergar a la Policía Auxiliar, además estos saldría a hacer sus coberturas y no estaría completamente ahí, asimismo aseguró que la comandancia no tiene celdas por lo que no podría tener presos, sino que fue creada para incrementar los puntos de vigilancia de la policía en esta zona de la ciudad.

Además González González resaltó que se ha instruido al director de la Policía Municipal a que el perímetro de vigilancia que se va a dar en esta Comandancia Norponiente se extienda a la escuela en sus horarios de uso escolar y en las noches.

