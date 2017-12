Colonos denuncian alza de inseguridad

Vecinos de la colonia Paseo de las Torres pagan por el alumbrado público pero no lo tienen; reclaman falta De atención de autoridades

Daniel Vilches

León.- Vecinos de la colonia Paseos de las Torres denunciaron que sufren por el incremento de la inseguridad y la poca voluntad del Ayuntamiento leonés para atenderlos en distintas problemáticas.

Pilar Gaona, una de las vecinas, relató que desde hace meses el ambiente delictivo en la colonia se ha incrementado, sobre todo por la cercanía que hay con la zona serrana del lugar y porque no hay servicio de alumbrado.

Detalla que los habitantes han acudido al palacio municipal para solicitar ayuda, y que las autoridades argumentan que al no ser un predio regular no pueden apoyarlos con iluminación, sin embargo en esa colonia están instaladas las luminarias y llega el recibo de luz a sus casas; también pagan el impuesto del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Respecto a la inseguridad, Pilar Gaona señala que cuando hay un asalto, las unidades de Policía municipal tardan en llegar al lugar hasta 40 minutos y que los maleantes corren directamente a los lotes baldíos y pierden su rastro debido a la falta de luz.

Evitan salir por la noche

La quejosa mencionó que salir a la calle durante la noche no es una opción, porque los vecinos temen ser víctimas de la inseguridad, al igual que sus hijos. Consideran que no es justo no poder salir a su calle, cuando todos pagan los servicios básicos.

“En todas partes hay baldíos, hay basura por todas partes, en la noche no tenemos alumbrado público y son muchas las veces que han asaltado a la gente y corren hacia el cerro, fuimos a presidencia y nos dijeron que como la colonia no estaba integrada al municipio ellos no podía hacer nada, pero nos dimos cuenta que cobran predial, entonces ¿Por qué nos cobran predial? Están instaladas las lámparas y todo y no nos ayudan, el lugar es muy inseguro. Cuando le hablamos a la policía te tardan 40 minutos. Es una incongruencia que estemos pagando servicios y no nos ayuden”, declaró.

