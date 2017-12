Colonos cierran parque público

Después de su inauguración, fue cercado y se adecuó una puerta de acceso por un fraccionamiento privado

Luz Zárate

Celaya.- Un parque público ubicado en la avenida Sitio de Querétaro que en teoría beneficiaría a habitantes de varias colonias y que sería utilizado como un espacio de convivencia para todos los vecinos de la zona, está cerrado y sólo es usado por quienes viven en el fraccionamiento Arboledas del Pedregal, que es privado

El parque fue inaugurado hace más de un año, el 24 de septiembre del 2016, en ese entonces estaba abierto al público, el alcalde Ramón Lemus acudió al acto protocolario y enunció que serviría como un sitio recreativo de las colonias aledañas.

Pero conforme pasó el tiempo, fue cercado y se adecuó una puerta de acceso por el fraccionamiento Arboledas del Pedregal, el resto de los vecinos de colonias aledañas como El Romeral, San Francisco, Las Granjas o Tierrablanca no pueden entrar pues en la entrada principal está cerrada con candado.

La adecuación del parque se hizo con recurso del erario público, la placa que está en la zona e informa el costo, dice que el Municipio aportó en el 2015 la cantidad de 975 mil pesos, pero el día de la inauguración que sucedió en el 2016 fue anunciada una cifra diferente, se dijo que el costo total fue de un millón 200 mil pesos.

Beneficiaría a 120 familias

Esta obra formó parte del programa ‘Impulso a los Espacios para la Sana Convivencia en mi Colonia 2015’, y en teoría beneficiaría a 120 familias, o bien alrededor de 700 personas. “Está bien que esté cercado, porque así se mantiene bien cuidado, resguardado, seguro, pero en lo que no estamos de acuerdo es que sea un parque privado de una sola colonia, cuando en teoría debería de ser para todos. No estoy en contra de que tenga la malla, pero no es justo que esté el parque y no dejen entrar a los niños que no son de esa colonia”, dijo Mayra Torres.

El lugar que consta de cuatro palapas, gimnasio al aire libre, pista para trote, alumbrado píblico y juegos infantiles, se aprecia limpio y los juegos en buen estado, sin embargo luce solo. A decir de los vecinos de la zona, es poco usado.

