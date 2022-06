Para el trámite de las escrituras, los habitantes de la colonia Progreso Industrial también solicitaron la condonación del costo

Yadira Cárdenas

Salamanca .- Más de 40 familias de la colonia Progreso Industrial, además de necesidades como el drenaje, buscan la escrituración de sus viviendas, por lo que solicitaron el apoyo directo del alcalde, César Prieto.

Durante una visita del presidente municipal a esta colonia, la representante de sus habitantes, Getulia Rojas Márquez, le manifestó las necesidades que se tienen. Entre parte del drenaje, cambio en el alumbrado público y la escrituración de algunas viviendas.

“Somos más de 40 familias que ya hemos iniciado el trámite desde hace tiempo. Pero ya no tuvimos respuesta. No sabemos en qué se quedó y ya queremos tener todo en orden. También tenemos otras necesidades en las que queremos que nos apoyen. Pero las escrituras también nos urgen porque nos dicen que así no podemos tener el drenaje”.

Piden condonación de trámite

Para el trámite de las escrituras, los habitantes de la colonia Progreso Industrial también solicitaron, de ser posible, la condonación del costo. Esto al tratarse de familias de escasos recursos.

“En la pasada administración nos dijeron que a lo mejor se podía, pero ni se avanzó ni nada. Ya si no se puede con todo, aunque sea que nos salgan baratas”.

Al respecto, el alcalde César Prieto señaló que se revisará primeramente el estado que guardan los terrenos, luego de que fueron propiedad de ferrocarriles nacionales, y a la par la situación de cada predio para determinar el proceso para la regularización.

Las solicitantes fueron canalizadas con la Directora de Ordenamiento Territorial y Urbano, Ana Luisa Pliego Vázquez. Se reunirán con ella este jueves para conocer a detalle cada caso y conocer el estatus que aguarda cada expediente.