Los vecinos de la colonia Mártires 22 de Abril comentaron que en los últimos tres meses se han elevado los asaltos y daño a los carros

María Espino

Guanajuato .- Los robos están a la orden del día en la colonia Mártires 22 de Abril. Los habitantes señalaron que no hay presencia policial y eso propicia que los delincuentes hagan de las suyas. Hasta las cámaras de seguridad se han llevado.

Los vecinos de la colonia Mártires 22 de Abril comentaron que en los últimos tres meses se han elevado los asaltos a casa habitación y el daño a los carros que dejan estacionados en la vía pública.

Por si no lo viste: En agosto, nuevos policías en Guanajuato comenzarán a trabajar en las calles

Los afectados, que pidieron por seguridad no hacer público sus nombres, aseguraron que ya han robado en tres casas de la calle Napoleón Gómez Sada. Incluso en una de las viviendas se han metido a robar en tres ocasiones distintas. Además, se han llevado las baterías por lo menos unos siete autos.

“De los robos que me he enterado fue de una señora que vive en el circuito Napoleón Gómez Sada, pues se metieron a su casa y le robaron sus pertenencias entre pantallas y electrodomésticos en general”, narró uno de los vecinos, quien también señaló que la gente ya está cansada de tanta inseguridad.

Foto: María Espino

Se llevan hasta las cámaras

Señaló que cerca de la casa en la que él vive en la colonia Mártires 22 de Abril ya son varias las viviendas que han sido saqueadas. Él mismo ya fue víctima de los ladrones.

Te puede interesar: Reconoce Ugalde incremento en violencia familiar en Guanajuato capital

Mencionó que recientemente los amantes de lo ajeno dañaron y robaron la batería de su carro. Se percató de ello entre 6 y 7 de la mañana, cuando llevaría a uno de sus familiares a la escuela. Considera que los delincuentes operan por la madrugada cuando no hay gente en las calles y menos policías.

“Se metieron a mi carro a robar lo que es el estéreo. Después del robo del estéreo mandé poner las cámaras de seguridad. Fue la cámara que capturó el robo de la batería y después de eso se robaron la cámara”, narró.

El 911 “somnoliento”

El afectado de la Colonia Mártires 22 de Abril narró que al percatarse de uno de los atracos, pidió ayuda en el 911. Después de varios intentos logró hablar con una operadora, pero la patrulla llegó una hora después.

“Después de que se robaron la cámara, marco al 911. En la primera llamada nadie contesta. En la segunda llamada se oye que alguien contesta, pero me cuelgan el teléfono. Y en la tercera llamada me contesta una señora como medio somnolienta, no sé. Me tomó mis datos, tomó mi declaración y dice que va a llamar a una patrulla para que venga aquí a mi casa. La patrulla llegó después de una hora aproximadamente y pues de la persona que se robó mi cámara no tuvieron registro”, explicó el afectado.

Por lo anterior, pidió a las autoridades de seguridad pública que implementen mayor presencia policial en esta zona y que propicien más seguridad a los que ahí viven.

“No sé, un policía, una patrulla que no solamente esté en esta calle, sino que también vigilen la colonia”.