Las pocas familias que habitan en la parte alta de la colonia Linda Vista viven sin servicios, no es nuevo, desde hace 20 años, lo padecen

Cuca Domínguez

Salamanca .- Los habitantes de la parte alta de la colonia Linda Vista carecen de agua potable y red de drenaje. Hasta ahora, resuelven sus necesidades con agua que les llevan en pipas y con fosas sépticas.

Salustia Nolasco Flores tiene una familia de 7 integrantes, desde hace 20 años que llegó a vivir en esta zona, carece de estos servicios básicos.

En esta colonia, ubicada en la parte sur de la cabecera municipal, casi a un costado de libramiento carretero, la falta de agua es evidente. Cuando viviendas como la de Salustia tiene al frente de su casa contenedores con agua que es utilizada para las necesidades de la familia e incluso para el consumo humano.

La familia vive en la colonia Linda Vista sin servicios. Fotos: Cuca Domínguez

En esta zona hay viviendas construidas, pero no están habitadas porque la gente no quiere batallar con la falta de agua o de drenaje.

La madre de familia acusó: “incluso hay calles que ni nombre tienen, porque por acá todavía no llega la urbanización, estamos tan cerca del centro, pero olvidados porque si nos faltan estos servicios”, dijo.

Para tener agua, dijo la entrevistada, la piden y a cambio le dan una propina al que se las lleva, “pero sí se batalla, porque se tiene que pagar cada 8 días; en el caso del drenaje se tiene fosa y esas se tienen que limpiar seguido”.

Servicios solo vendrán con más población

Viven en colonia Linda Vista sin servicios Fotos: Cuca Domínguez

Los servicios, les dicen, solo llegarán si hay por lo menos el 50 por ciento de los lotes ocupados y aunque sí hay casas construidas, apenas unas 13 familias viven en esta parte de la colonia.

La entrevistada dijo que pese a que ya se acostumbró a estar acarreando su agua, reciclándola hasta en tres usos, lavando ropa, el piso y luego las plantas o regar la calle, ahora ante el Covid, esta se requiere más que nunca, además que ahora se le pone cloro.

Las calles de esta colonia aun sin pavimentar, con lotes en el olvido llenos de la hierba crecida, tendrán que esperar para urbanizarse mientras los propietarios no se vaya a vivir a la zona, ni siquiera una toma comunitaria de agua pondrán, aseguró Salustia Nolasco.

No son los únicos

La falta de agua potable y drenaje es otra problemática que afecta a cientos de familias en Salamanca. En Los Cenizos, Las Estancias, Efrén Capiz, Residencial San Miguel y Arboledas de Ciudad Bajío, sufren por la falta de agua desde hace años.

En la Efrén Capiz y San Miguel el problema se remonta a 10 y 14 años respectivamente, a causa de falta de pozos y a que la administración del fraccionamiento no ha resuelto el tema de los servicios públicos.

Al menos nueve colonias o fraccionamientos no cuentan con la regularización de Desarrollo Urbano ya que no han sido entregadas a las autoridades municipales. Esto ha ocasionado problemas a los habitantes, al no poder acceder a los servicios básicos, algunos de nueva creación y otros con más de 10 años, afectando a decenas de familias.

