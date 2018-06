Colocan vecinos cámaras de seguridad en colonias Villas de las Torres

Los habitantes de la zona han llegado a pagar hasta 12 mil pesos por cámaras de vigilancia, pues afirman que el lugar se ha vuelto muy peligroso ante tantos robos a casas y asaltos a transeúntes

Adriana Rocha

León.- Hasta 12 mil pesos han invertido en cámaras para su seguridad los vecinos de las colonias Villas de las Torres I y II sección.

Hasta el ‘mandado’, los ladrones se han llevado de varias casas y es que desde hace cinco años los robos casas, transeúnte y de baterías se agudizaron.

Ante la problemática, varios vecinos optaron por colocar cámaras de video vigilancias en sus casas, y sobre todo en las esquinas.

“Yo tengo como 5 cámaras en mi casa, por lo que pagué 12 mil pesos”, relató una vecina de la calle Misión de las Cruces.

Así como ella, más de 15 domicilios cuentan con cámaras de vigilancia, para estar monitoreando entre ellos mismos, quien entra y pasa por las calles.

Incluso en el camellón que se encuentra sobre la avenida Francisco Navarrete y Guerrero, colocaron unos carteles, donde redactaron una advertencia a los ladrones.

Dicho paso fue señalado como un punto preferido para motociclistas y ciclistas, que se dedican a robar celulares a los jóvenes que caminan por ese camino.

“Los que roban en ese camellón andan en moto o bicicleta, y siempre van armados, y les quitan los celulares y bolsas a las jovencitas”, platicó una vecina.

Además de los robos a casa habitación y los de transeúnte, los ladrones también se llevan baterías de los vehículos que se encuentran varados.

“Los policías casi no pasan, al menos yo no los he visto por aquí”, relató un vecino que prefirió el anonimato.

Por su parte Édgar, de 23 años, relató que él ha sido víctima en tres ocasiones de la delincuencia; comentó que dos fueron cerca del bulevar Antonio Madrazo, y la última afuera de su casa. Sin embargo, en esa ocasión no lograron quitarle nada, porque alcanzó a timbrarle a su familia.

“Como peatón que viajo en autobús, y tengo que salir de mi casa y caminar, si me tengo que andar cuidando de los extraños que vienen a visitar la colonia”, relató.

Además, dijeron todos los vecinos que los robos son perpetrados a cualquier hora del día, y que los asaltantes lo hacen con pistolas, cuchillos, y con cualquier objeto que pueda lastimar.

“Hasta el momento no hemos recibido apoyo por parte de las autoridades, nosotros tenemos un grupo de whatsapp por parte de los vecinos, donde nos reportamos todo, pero nunca el Secretario ha venido a brindarnos pláticas como lo hemos visto en otras zonas”, puntualizó un vecino.

