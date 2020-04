Colocan letreros fuera de sus negocios en donde piden que los dejen trabajar

Jessica de la Cruz

León.- La diversión en colonias como Brisas del Campestre pareciera que apenas inicia a pesar de que existe una contingencia sanitaria en fase 3 por el Covid-19, ya que en esta semana se instalaron varios juegos mecánicos sobre el circuito Brisa Las Palmas.

Para algunos vecinos el que estén en funcionamiento los juegos mecánicos no es malo porque todos necesitan de una fuente de ingreso y si ellos no operan sus juegos mecánicos de dónde van a percibir dinero.

Mientras que para otros, es lo contrario ya que en días pasados, amedrentaron al señor Antonio de los juegos mecánicos y no lo dejaron instalarse en otro punto de la colonia Brisas del Campestre, porque no les parecía correcto, pese a la contingencia sanitaria por la que están pasando.

Molesta en redes

En redes sociales Twitter y Facebook revelaban una fotografía que molestó a muchos padres de familia. Unos juegos mecánicos instalados sobre la calle Brisas de las Palmas y Brisas de Alicante, en la colonia Brisas del Campestre. Cuando apenas unas horas antes se había activado la fase 3 de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Sobre el circuito Brisas de Las Palmas casi esquina con Brisa de Albacate se asomó una señora de morena y robusta, la cual se encontraba en labores de limpieza y señaló que ella no veía mal que los juegos mecánicos estuvieran funcionando; aunque hubo vecinos a los que sí les molestó su presencia, porque al querer instalarlos en otras calles de la misma colonia les gritaron y lo amedrentaron.

“Sí vimos la publicación en el ‘Feis’ de como los trataron y la gente como los ofendió porque quería ponerse. La gente sí los trató mal, porque se iban a poner y todo esto”, dijo la ama de casa, quien no ve mal que se instalen estos cuatro juegos mecánicos, porque son pocos los niños que se acercan a los aparatos, y además de algo tiene que sobrevivir la gente que los opera para poder mantenerse y sus familias también.

“Al final de cuentas la gente que estuvo subiéndose a los juegos es misma gente que no sale, no bajamos, son niños que no ha convivido con gente de abajo”, añadió la señora.

En un predio que es público se encuentran al menos 4 juegos mecánicos, entre ellos, una oruga, otro Toy Story, y la mayoría de las figuras son Buzz Lightyear y uno par de juegos más que se encuentran en un remolque, atados al tiro de una camioneta en color azul. Mientras que el otro se encuentra también en un remolque, pero en una camioneta en color rojo.

La señora de la tienda de la esquina, que vestía una playera en color gris, al lado de donde están los juegos mecánicos, externó que se iban a ir a otro lugar a trabajar, “apenas habían terminado de armar cuando les dicen que se quiten, se hizo un alboroto. Nosotros no sabíamos, llegaron de repente, cuando ya habían terminado de armar”.

En menos de dos minutos un señor de nombre “Antonio”, quien dijo ser el dueño de los juegos mecánicos dijo que él vivía ahí, y que podía dejar sus juegos en donde él quisiera y tenía el derecho de trabajar y no estaba haciendo nada malo, en instalar sus juegos y ponerlos en marcha.