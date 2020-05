Colocan filtros sanitarios en entradas de Celaya para evitar que contagiados ingresen

Luz Zárate

Celaya.- A partir de este sábado se estarán realizando filtros sanitarios en las cuatro entradas de Celaya para verificar que quien ingrese a la ciudad no muestre síntomas de coronavirus COVID19.

Las revisiones serán aleatorias y se realizarán durante cinco horas al día, de 8 a 11 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde.

Los filtros sanitarios se instalaron este sábado en la Avenida Tecnológico (a la altura del puente CAPUFE), en la Glorieta de la Pepsi (salida a Cortazar), en la Avenida Lázaro Cárdenas (viniendo de Salvatierra) y en la Glorieta de los Fundadores (viniendo de Querétaro o los Apaseos).

En los puestos de revisión participa personal de Protección Civil y la Secretaría de Salud de Guanajuato, quienes revisan con lectores de temperatura a conductores que ingresan a la ciudad. A quienes presentan sintomatología relacionada con el coronavirus COVID19 se les canaliza a una unidad médica.

Si las personas tienen temperatura alta o insuficiencia respiratoria, lo canalizarían a una unidad de salud y no se les permite que se queden en la ciudad, sino que se les proporciona atención médica.

También están presentes en estos filtros elementos de Tránsito y Policía Vial, así como de Infopol y Policía.

A los conductores se les está preguntando el motivo de la asistencia a Celaya y si no es por una necesidad se les sugiere no ingresar al municipio. Por ejemplo si dicen: “vamos a una fiesta, a dar la vuelta, no se puede , pero si van al Mercado de Abastos, se les va a invitar a que solo entre una persona para evitar aglomeraciones”, informó el Secretario del Ayuntamiento, Roberto Hugo Arias.

Los filtros sanitarios comienzan este sábado y continuarán durante el tiempo que resta de la contingencia sanitaria.

Durante el primer turno de este sábado no tuvieron contratiempos, ni detectaron personas enfermas que presentaran síntomas de COVID19 y tampoco se negó la entrada a nadie al municipio.

