Coloca SAT a 50 contribuyentes de Guanajuato en la lista negra, presentaron facturas falsas

Son empresas que se crean, pero no tienen empleados, instrumentos para prestar, no tienen insumos y únicamente facturan, pero que ahora no tienen valides

Daniel Vilches

León.- El Sistema de Administración Tributaría (SAT) delegación Guanajuato ha colocado a 50 contribuyentes en la entidad en la lista negra por presentar facturas falsas.

Fue en agosto cuando la propia Margarita Ríos Farjat, directora del SAT, evidenció que Guanajuato ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto a la evasión fiscal, por la compra de facturas.

Enrique Cordero Hernández, Administrador de Servicios de Contribuyentes del SAT no dio información sobre el giro de estos contribuyentes ni el monto que facturaron.

El funcionario federal señaló que con las reformas fiscales se atenderá con más fuerzas estos casos.

“Aquellos que no acrediten que sus operaciones son reales se les da el derechos de audiencia y posteriormente si no aclaran y realizaron operaciones son subidos a la famosa lista negra. En este año tenemos como 50 contribuyentes con estas características, y lo que se busca con las reformas al código fiscal y federal penal es que esta conducta inhibitoria”.

“Estas son empresas las que nosotros llamamos empresas facturadoras de operaciones simuladas. Son empresas que se crean, pero no tienen empleados, instrumentos para prestar, no tienen insumos y únicamente facturan. Son empresas que se crean y la finalidad es evitar ese tipo de conductas que laceran las finanzas públicas”, señaló.

Explicó que estas empresas son publicadas en el Diario Oficial de la Federación para que quienes fueron clientes y tuvieron operaciones con éstas, hagan un ajuste en sus procesos, pues sus facturas no tiene valides.

RC

Comentarios

Comentarios