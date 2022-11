Todavía ni se inaugura y el Colegio de Criminólogos Guanajuato ya enfrentará su primera demanda para ganar su nombre de plagio

Jazmín Castro

Guanajuato.- A un día de que tome protesta el recién creado consejo directivo CCEG (Colegio de Criminólogos del Estado de Guanajuato), enfrentarán demanda por presunto plagio. Asimismo sí la acción de nulidad del nombre. Ya que desde el 2011 existe el registro del primer Colegio de Criminólogos del Estado de Guanajuato A.C.



Lo anterior lo dio a conocer el presidente de éste último Julio César Ledezma Gutiérrez. Señaló que legalmente no puede haber dos nombres iguales y ellos tienen su acta constitutiva desde hace 11 años. Por esta causa, ya es asesorado por un bufete de especialistas en derechos de autor. Pese a que trató de llegar a una mesa de dialogo con el CCEG, no tuvo una respuesta y ahora emprenderá una acción legal.

Para saber de: Plagio de Ralph Lauren incluye robo de diseños originarios de Acámbaro

Serán demandados Colegio de Criminólogos Guanajuato

Contó que el CCEG registró la marca el año pasado a nombre de una mujer llamada Miriam N.

“Ella en el 2013 solicitó afiliarse a mi colegio […] ella sabía de la existencia del colegio y en el 2015 solicita una constancia de afiliación de mi colegio porque se la estaban pidiendo para poder ser perito del Poder Judicial”. No obstante, “Para el 2018 me pide, como iba hacer una asociación civil en materia de seguridad, que si la puedo apoyar en cómo se hace una Asociación Civil y le explico”.

Pero en el proceso también la mujer le solicitó su acta constitutiva para darse una ‘idea’ de cómo se hacían y Ledezma Gutiérrez le confió el documento.

“Pero cuando me doy cuenta es casi idéntica a la mía, es una acción totalmente dolosa”, precisó.

Entérate de: Panaderos denuncian a la cadena Soriana por plagio de Pan de Acámbaro

Criminólogos de Guanajuato revisa visto bueno de autoridades

Bajo los antecedentes anteriores y por la similitud del nombre, el presidente del Colegio de Criminólogos del Estado de Guanajuato revisa los mecanismos del por qué se le dio el visto bueno por la autoridad. Cuando acusó de que es un evidente el plagio, “porque el nombre lo tenemos nosotros e hice mi tramite de manera legal con un notario (…) el mismo Congreso del Estado sabe de la existencia de este colegio”, indicó.



Finalmente, explicó que no pueden llevar el mismo nombre porque cuando se realice alguna convocatoria, taller o proceso la población y los profesionistas se pueden confundir, pueden dedicarse a lo mismo “pero deberán cambiarle el nombre”, por lo perjudicial que podría ser para ambas A.C.

Foto: Medios

Sobre el plagio de marcas en Guanajuato

Hay plagio de marcas guanajuatenses y robo de creaciones, los afectados ya emprendieron una lucha legal e Idea Gto los está apoyando. Y es que a través del programa “Mente Patente” algunos guanajuatenses se acercaron a esta área para recibir asesoría de cómo realizar el registro de marcas, creaciones o modelos de negocio.



Así, Idea Gto en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), están generado las estrategias para su registro, el cual por cierto cierra en febrero.

Para saber de: Disputas inmobiliarias causaron plagio de empresario guanajuatense: Fiscalía de Jalisco

Detectan casos de plagio

Pero en el proceso detectaron que existen casos de presunto plagio, es decir, alguna marca de esta región es usada y operada en otros estados de la república sin la autorización del creador.

El director de Idea Gto Antonio Reus Montaño dio a conocer a Periódico Correo que se está trazando una estrategia para apoyar a los afectados a través del IMPI, “ya los tenemos documentados hay muchos […] no te diría un número cerrado […] pero si hay detección. Lo primero es que hayas protegido, algunos si lo hicieron y otros ya aprendieron la lección”, “lo primero es documentar que hayas protegido y documentar la infracción de que alguien utilizó la marca, y que la marca tiene un grado de similitud importante, se llama tentativa en grado de confusión”, informó.

Lee también: Le disparan en la cabeza, fingiendo un plagio para TikTok

‘Mente Patente’ busca apoyar a emprendedores

También detectaron el robo de algunas creaciones. Aunque Reus Montaño lamentó que en éste último los modelos de negocio o creaciones no estaban registrados. Sin embargo, el funcionario no ahondó en detalles sobre los casos que están en proceso de investigación, ni tampoco el giro o rubro que fue plagiado, pues son hechos delicados que están en proceso.



Pese a que Guanajuato es el cuarto lugar a nivel nacional en registro de patentes, el programa ‘Mente Patente’ busca apoyar a todos los creadores para que tengan seguridad jurídica y no pierdan años trabajo por un descuido.

“Lo que estamos haciendo es dar el impulso para el tema de solicitud de patente (…) la capacidad y habilidad inventiva de Guanajuato que va para arriba”, indicó.

Por si no lo leíste:

bc