Colegiados piden transparencia y justicia

El Colegio de Abogados considera que debe haber una justicia abierta y con mayor transparencia, esto para que la ciudadanía pueda juzgar si las resoluciones que se toman en la liberación de los inculpados son causa de factores externos

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Jesús Badillo Lara, académico e integrante del Colegio de Abogados de la capital del Estado, señaló que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, debe mostrar mayor apertura y las causas por las que los inculpados de algún delito son puestos en libertad.

Dijo que debe haber una justicia abierta y con mayor transparencia, esto para que la ciudadanía pueda juzgar si las resoluciones que se toman en la liberación de los inculpados son causa de factores externos, como la mala integración en las carpetas de investigación o si son causa del propio Poder Judicial del Estado de Guanajuato; porque la liberación de las personas puede ocurrir en distintos momentos.

Lo anterior tras las recientes críticas de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y líderes empresariales al desempeño de los jueces.

“Es evidente el problema que existe en relación con el tema de la impartición de justicia en materia penal, sobre todo por la liberación de las personas que se someten a proceso con una serie de pretextos que se convierten en una justificación en ocasiones del propio poder judicial y de la procuraduría“, dijo.

No obstante, Badillo Lara dijo que el Poder Judicial no debe culpar del todo a la Fiscalía pues esto supondría que los jueces y magistrados son perfectos y no lo son. Aunado a que consideró que se trata de un problema del estado.

Por lo último manifestó que los Colegios de Abogados están atentos al actuar de los jueces, “sin embargo ese tipo de cosas debieran generarse por la propia autoridad quien debería invitar a los colegios incluso a formar parte de esos diagnósticos que se hacen“.

*EZM